Зеленський засмучений через рішення Байдена щодо "Північного потоку-2": про що президент України говорив в інтерв'ю Axios

Рішення адміністрації президента США Байдена зняти санкції з компанії, що займається будівництвом "Північного Потоку-2" ставить під загрозу безпеку і незалежність України. Володимир Зеленський звернувся з пропозицією особисто зустрітися з президентом Байденом до проведення саміту з Володимиром Путіним в Женеві.
Інтернет-видання Axios провело годинне інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Результати бесіди представлені в статті, з перекладом якої пропонує ознайомитися "Телеграф".
Президент України Володимир Зеленський говорить, що дізнався через пресу, а не через спеціальне пряме повідомлення, про те, що президент Байден вирішив припинити спроби блокувати будівництво Російського трубопроводу, який Україна розглядає як серйозну загрозу національній безпеці.
Джерело новини: Зеленський провів годинне інтерв'ю з Axios через Zoom в п'ятницю, щоб умовити Байдена зустрітися з ним віч-на-віч до саміту з президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня. Володимир Зеленський запропонував зустрітися з ним "в будь-який момент і в будь-якій точці планети".
- Лідер воюючою країни розповів про кампанію Путіна по психологічному тиску; його власний гнів, який переріс в розчарування щодо США; і про свою надій на те, що Байден, якого він порівнює з великим баскетболістом Майклом Джорданом, все ще зможе перехитрити Росію і врятувати Україну.
Чому це важливо: В даний час російський газ йде через Україну в Європу. "Північний потік - 2", газопровід з Росії до Німеччини, дозволить Росії обійти і ізолювати Україну. Зеленський заявив, що США - єдина сила, здатна зупинити Росію.
- "Це зброя, справжня зброю ... в руках Російської Федерації", - сказав він. "Не дуже зрозуміло ... що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як Сполучені Штати".
- Путін вже володіє додатковими важелями впливу на Україну. Президент Росії заявив в п'ятницю, що Україна має проявити добру волю, якщо вона все ще хоче, щоб російський газ проходив через неї.
Що вони говорять: "Держдепартамент регулярно взаємодіяв з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2 ". Перед передачею останнього звіту до Конгресу Держдепартамент повідомив посла України у Вашингтоні та високопосадовців в Києві, включаючи голову офісу президента, про зміст звіту", - повідомив інтернет-виданню Axios представник Білого дому.
- "Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік - 2" несе для України і європейської енергетичної безпеки. Ми також вітаємо пряму взаємодію України з урядом Німеччини з приводу питань, що викликають стурбованість".
- "Коли президент Байден зустрінеться з президентом Путіним в Женеві, він буде відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України, як він це робив в обох своїх попередніх зверненнях до президента Путіна".
- Джерело в адміністрації повідомило, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився від цього після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість в адміністрації Байдена, як крок ослаблення боротьби з корупцією.
Ситуація в даний момент: Путін оголосив в п'ятницю, що перша з двох ниток трубопроводу завершена, і сказав, що енергетичний гігант "Газпром" "готовий розпочати заповнення Північного потоку-2 газом".
- Білий дім назвав трубопровід "кремлівським геополітичним проектом, який загрожує європейській енергетичній безпеці". Але Байден, проте, відмовився від санкцій США відносно компанії, що працює над завершенням будівництва трубопроводу.
- Зеленський сказав, що перестав гніватися і тепер описує свої почуття як розчарування.
За лаштунками: Зеленський говорить, що Байден подав йому "прямі сигнали" про те, що США готові заблокувати трубопровід. Потім прийшла звістка, що Байден відмовиться від санкцій.
- Зеленський сказав, що йому потрібно було послухати брифінг для преси в Білому домі, щоб отримати пояснення: адміністрація заявила, що трубопровід вже майже завершено, і послалася на важливість добрих відносин з Німеччиною.
- Зеленський сказав, що розуміє важливість цих відносин, але запитав: "Скільки життів українців стоять відносини між США і Німеччиною?"
Зеленський говорить, що він "впевнений", що Байден все ще може зупинити будівництво трубопроводу. "Врешті-решт, я все ще вірю, що Байден - Джордан в політиці", - сказав він.
- Він згадав, як Майкл Джордан обманював суперників "помилковим відчуттям перемоги", а потім "забирав перемогу в останню хвилину".
- "Якщо це не так, то буде дуже шкода не тільки для мене", - сказав він. "Буде відчуття, що в цих умовах у Росії буде відмінний шанс домінувати над Сполученими Штатами".
Білий дім заявляє, що на саміті він запропонував встановити "стабільні і передбачувані" відносини з Путіним.
- За словами Зеленського, Байден - далеко не перший президент США, який до цього прагне. "Але, якщо ви хочете знати мою думку, то кращим сценарієм для США було б зробити так, щоб Росія почала прагнути налагодити відносини зі Сполученими Штатами".
Зеленський не відчув ані стабільності, ані передбачуваності у відносинах з Москвою з моменту свого вступу на посаду в 2019 році. Прикладом тому служить нещодавнє нарощування російської військової потужності на кордонах, що, за його словами, робилося з метою надання на нього "психологічного тиску". І до сих пір військова загроза не зникла.
- Зеленський висловив вдячність за підтримку, яку Байден зробив під час цього протистояння, але сказав, що рішення про Північний потік може "підірвати довіру" українців до США.
- Він також сказав, що обговорював з адміністрацією Байдена "можливе збільшення військової допомоги" для посилення безпеки в Чорному і Азовському морях навколо берегової лінії України. Неясно, чи продовжить Байден ці обговорення.
Що далі: Джерело, знайоме з тим, як будуються взаємовідношення з США, сказав, що вони повідомили українську сторону кілька днів тому, що проведуть телефонну розмову в найближчі дні, в понеділок. Це може бути напружена розмова.
Більш детально: Повний текст інтерв'ю.