Зеленський засмучений через рішення Байдена щодо "Північного потоку-2": про що президент України говорив в інтерв'ю Axios

Рішення адміністрації президента США Байдена зняти санкції з компанії, що займається будівництвом "Північного Потоку-2" ставить під загрозу безпеку і незалежність України. Володимир Зеленський звернувся з пропозицією особисто зустрітися з президентом Байденом до проведення саміту з Володимиром Путіним в Женеві.

Інтернет-видання Axios провело годинне інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Результати бесіди представлені в статті, з перекладом якої пропонує ознайомитися "Телеграф".

Президент України Володимир Зеленський говорить, що дізнався через пресу, а не через спеціальне пряме повідомлення, про те, що президент Байден вирішив припинити спроби блокувати будівництво Російського трубопроводу, який Україна розглядає як серйозну загрозу національній безпеці.

Джерело новини: Зеленський провів годинне інтерв'ю з Axios через Zoom в п'ятницю, щоб умовити Байдена зустрітися з ним віч-на-віч до саміту з президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня. Володимир Зеленський запропонував зустрітися з ним "в будь-який момент і в будь-якій точці планети".

Лідер воюючою країни розповів про кампанію Путіна по психологічному тиску; його власний гнів, який переріс в розчарування щодо США; і про свою надій на те, що Байден, якого він порівнює з великим баскетболістом Майклом Джорданом, все ще зможе перехитрити Росію і врятувати Україну.

Чому це важливо: В даний час російський газ йде через Україну в Європу. "Північний потік - 2", газопровід з Росії до Німеччини, дозволить Росії обійти і ізолювати Україну. Зеленський заявив, що США - єдина сила, здатна зупинити Росію.

"Це зброя, справжня зброю ... в руках Російської Федерації", - сказав він. "Не дуже зрозуміло ... що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як Сполучені Штати".

Путін вже володіє додатковими важелями впливу на Україну. Президент Росії заявив в п'ятницю, що Україна має проявити добру волю, якщо вона все ще хоче, щоб російський газ проходив через неї.

Що вони говорять: "Держдепартамент регулярно взаємодіяв з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2 ". Перед передачею останнього звіту до Конгресу Держдепартамент повідомив посла України у Вашингтоні та високопосадовців в Києві, включаючи голову офісу президента, про зміст звіту", - повідомив інтернет-виданню Axios представник Білого дому.

"Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік - 2" несе для України і європейської енергетичної безпеки. Ми також вітаємо пряму взаємодію України з урядом Німеччини з приводу питань, що викликають стурбованість".

"Коли президент Байден зустрінеться з президентом Путіним в Женеві, він буде відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України, як він це робив в обох своїх попередніх зверненнях до президента Путіна".

Джерело в адміністрації повідомило, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився від цього після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість в адміністрації Байдена, як крок ослаблення боротьби з корупцією.

Ситуація в даний момент: Путін оголосив в п'ятницю, що перша з двох ниток трубопроводу завершена, і сказав, що енергетичний гігант "Газпром" "готовий розпочати заповнення Північного потоку-2 газом".

Білий дім назвав трубопровід "кремлівським геополітичним проектом, який загрожує європейській енергетичній безпеці". Але Байден, проте, відмовився від санкцій США відносно компанії, що працює над завершенням будівництва трубопроводу.

Зеленський сказав, що перестав гніватися і тепер описує свої почуття як розчарування.

За лаштунками: Зеленський говорить, що Байден подав йому "прямі сигнали" про те, що США готові заблокувати трубопровід. Потім прийшла звістка, що Байден відмовиться від санкцій.

Зеленський сказав, що йому потрібно було послухати брифінг для преси в Білому домі, щоб отримати пояснення: адміністрація заявила, що трубопровід вже майже завершено, і послалася на важливість добрих відносин з Німеччиною.

Зеленський сказав, що розуміє важливість цих відносин, але запитав: "Скільки життів українців стоять відносини між США і Німеччиною?"

Зеленський говорить, що він "впевнений", що Байден все ще може зупинити будівництво трубопроводу. "Врешті-решт, я все ще вірю, що Байден - Джордан в політиці", - сказав він.

Він згадав, як Майкл Джордан обманював суперників "помилковим відчуттям перемоги", а потім "забирав перемогу в останню хвилину".

"Якщо це не так, то буде дуже шкода не тільки для мене", - сказав він. "Буде відчуття, що в цих умовах у Росії буде відмінний шанс домінувати над Сполученими Штатами".

Білий дім заявляє, що на саміті він запропонував встановити "стабільні і передбачувані" відносини з Путіним.

За словами Зеленського, Байден - далеко не перший президент США, який до цього прагне. "Але, якщо ви хочете знати мою думку, то кращим сценарієм для США було б зробити так, щоб Росія почала прагнути налагодити відносини зі Сполученими Штатами".

Зеленський не відчув ані стабільності, ані передбачуваності у відносинах з Москвою з моменту свого вступу на посаду в 2019 році. Прикладом тому служить нещодавнє нарощування російської військової потужності на кордонах, що, за його словами, робилося з метою надання на нього "психологічного тиску". І до сих пір військова загроза не зникла.

Зеленський висловив вдячність за підтримку, яку Байден зробив під час цього протистояння, але сказав, що рішення про Північний потік може "підірвати довіру" українців до США.

Він також сказав, що обговорював з адміністрацією Байдена "можливе збільшення військової допомоги" для посилення безпеки в Чорному і Азовському морях навколо берегової лінії України. Неясно, чи продовжить Байден ці обговорення.

Що далі: Джерело, знайоме з тим, як будуються взаємовідношення з США, сказав, що вони повідомили українську сторону кілька днів тому, що проведуть телефонну розмову в найближчі дні, в понеділок. Це може бути напружена розмова.

Більш детально: Повний текст інтерв'ю.