Трамп планує призупини потік імігрантів у США

"У світлі нападу невидимого ворога, а також необхідності захистити робочі місця наших величних американських громадян, я підпишу указ про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!".

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!