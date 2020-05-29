В Міннеаполісі демонстранти підпалили відділок поліції, Трамп погрожує армією

Світові новини:Трамп назвав "бандитами" учасників протестів, які почали палити вулиці після смерті афроамериканця під час арешту.

Велика група демонстрантів вдерлася у Третій відділок Департаменту поліції Міннеаполіса. На той час правоохоронці покинули будівлю.

Як пише Washington Post, деякі учасники протестів вибили двері й проникли всередину відділку, в той час як інші розпалили вогонь біля входу і почали стріляти феєрверками, викрикуючи: "Нема справедливості, нема миру". На відео з приміщення відділку поліції видно, як люди ходять порожніми коридорами, а система протипожежного захисту поливає столи і крісла поліцейських. Великий вогонь пізніше охопив барикади біля входу у відділок і поширився на фасад будівлі.

Прес-секретар Департаменту поліції Міннеаполісу пояснив, що офіцери покинули відділок "з міркувань безпеки нашого персоналу".

У відповідь президент Дональд Трамп назвав учасників протестів "бандитами". При цьому він допустив втручання військових і застеріг, що насильство тільки посилиться, якщо люди продовжать грабувати крамниці й офіси.

"Я не можу просто стояти й дивитися, як все це відбувається з видатним американським містом, Міннеаполісом. Ці бандити зневажають пам'ять Джорджа Флойда. І я не дозволю, щоб це сталося", - написав Трамп.

Президент США також пообіцяв, що американські військові візьмуть ситуацію під свій контроль, якщо вона погіршиться.

"Коли починається мародерство, починають лунати постріли", - додав Трамп.

Він також звинуватив мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея в тому, що демонстранти змогли захопити відділок поліції. Він наголосив, що мер повинен "повинен зібратися і взяти місто під контроль, або я пришлю національну гвардію і зроблю все як слід сам". Не зрозуміло, що мав на увазі Трамп, зважаючи на те, що губернатор Міннесоти Тім Валц ще вчора задіяв національну гвардію. А близько 500 солдатів були відправлені у міста Сент-Пол і Міннеаполіс.

Влада Міннеаполіса попередила людей поблизу захопленого відділку поліції, що їм краще покинути район через можливий вибух.

"Ми отримали непідтверджені повідомлення про те, що газові лінії третього відділку були порізані. Крім того, у будівлі є інші вибухонебезпечні матеріали. Якщо ви в місцевості поблизу будівлі, будь ласка, з міркувань вашої безпеки тримайтеся подалі через можливість вибуху у відділку", - йдеться в повідомленні адміністрації міста в Twitter.

Після цього частина людей почала залишати район поблизу відділку поліції. Демонстранти також побоялися, що підпалений алкогольний магазин через дорогу може теж вибухнути.

Протести в Міннеаполісі й інших містах США почалися після того, як афроамериканець Джордж Флойд загинув під час затримання білими офіцерами поліції. Один з поліцейських став коліном йому на горло. При цьому він не реагував на скарги затриманого, що йому важко дихати. Смерть Флойда стала причиною початку мирних протестів. Після того, як поліція спробувала в середу розігнати натовп, почалося насильство.