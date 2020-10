Трамп хоче вивести війська США з Афганістану до кінця року

"Ми повинні повернути додому ту невелику кількість наших хоробрих чоловіків і жінок, які зараз служать в Афганістані, до Різдва (25 грудня, - ред)!", - написав Трамп в Твіттер.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020