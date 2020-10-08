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Четвер, 08.10.2020
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Трамп хоче вивести війська США з Афганістану до кінця року

Трамп хоче вивести війська США з Афганістану до кінця року
Оновлено 07:50 Сьогодні Телеграф Фото: Fawad Aman
Президент США Дональд Трамп закликав вивести американські війська з Афганістану до 25 грудня цього року.

"Ми повинні повернути додому ту невелику кількість наших хоробрих чоловіків і жінок, які зараз служать в Афганістані, до Різдва (25 грудня, - ред)!", - написав Трамп в Твіттер.

 

Як повідомлялося раніше, 29 лютого Сполучені Штати і радикальне угрупування "Талібан" підписали мирну угоду.

Згідно з документом, США за 14 місяців повинні вивести з Афганістану всі свої війська, якщо таліби будуть дотримуватися домовленостей.

10 березня мають розпочатися переговори між "Талібаном" і іншими афганськими сторонами про постійне і всеосяжне припинення вогню. Раніше таліби відмовлялися вести прямі переговори з представниками афганських властей.

США, згідно з документом, не втручатимуться у внутрішні справи Афганістану після формування нового уряду за підсумками межафганскіх переговорів.

У вересні влада Афганістану і представники "Талібану" почали перші в історії мирні переговори. Церемонія відкриття переговорів відбулася в столиці Катару Досі.

Незважаючи на це, і оголошене перемир'я, криваві напади в країні тривають.

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США, Афганистан, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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