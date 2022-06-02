Сергій Притула й Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub

Волонтер став коментатором матчу української збірної, щоби зібрати гроші на планшети для військових.

У середу Національна збірна України з футболу билася, як справжні леви, й таки виборола путівку в наступний раунд плей-оф Чемпіонату світу та отримала перемогу над Шотландією (1:3). Вболівальники збірної вразили не менш важливим подвигом: протягом трансляції відбувався збір коштів для українських військових, і загалом глядачі задонатили 2 200 000 грн. На ці кошти фонд Сергія Притули придбає 500 планшетів для ЗСУ.

Це був перший спортивний поєдинок, який коментував громадський діяч, волонтер – Сергій Притула, допомагав йому розібратися в тонкощах футболу – Вадим Скічко, офіцер ЗСУ та професійний спортивний коментатор. Як коментував зірковий тандем гру збірної, можна було побачити на Youtube-каналі Footballhub та каналі Сергія Притули.

Під час трансляції стало відомо, що Parimatch Ukraine вирішили збільшити втричі суму збору й задонатили 4,5 млн грн. Цієї суми вистачить ще на 1000 планшетів для наших воїнів. Про це повідомив Сергій Притула наприкінці матчу.

Загальна кількість планшетів після завершення проекту вже становить 1500.

"Українські вболівальники зробили свою справу на відмінно. Свою справу зробили ті, за кого вболівають. І наші глядачі зробили свою справу – уже назбирали донатів на понад 1000 планшетів і продовжують донатити після завершення матчу. Це прекрасно, коли наші перемоги допомагають нашій спільній великій перемозі над окупантами. Я ніколи не бачив стільки любові в українцях, які зараз усі як один щиро вболівають не тільки за збірну, а й за долю своєї держави і тих, від кого ця доля залежить — за Збройні Сили України", — розповів Сергій Притула.

"Для нас, як для компанії з українським корінням, дуже важливо робити все можливе для нашої спільної перемоги. Саме тому ми вирішили підтримати ініціативу зі збором коштів під час перегляду матчу збірної. Ця колаборація є успішним прикладом нетрадиційного фандрайзингу від фонда Сергія Притули та українського бренду. Впевнена, що планшети допоможуть нашим воїнами ефективно виконувати бойові задачі та наближати перемогу", – відзначила СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

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Бренд Parimatch одним з першим публічно заявив чітку проукраїнську позицію та повністю ізолював росію ще у березні. Протягом трьох місяців бренд Parimatch і команда допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.