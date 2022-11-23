Технології на службі рятувальників: Parimatch надав гуманітарну допомогу ДСНС Одещини

Parimatch надав техпідтримку одеським рятувальникам

У рамках технологічного посилення захисників України під час повномасштабної війни бренд Parimatch передав ГУ ДСНС України на Одещині важливе для щоденної роботи рятувальників технічне обладнання: монітори, ноутбуки, відеокамери, пристрої безпеки, системні блоки та комплектуючі до них.

У боротьбі з наслідками надзвичайних ситуацій та численних ворожих обстрілів представники ДСНС потребують сучасної техніки. Вона стане в пригоді як для злагодженої роботи між головним управлінням та рятувальниками на місцях, так і для фіксації, обробки та прискореної передачі інформації з місць подій.

Розуміючи цю потребу, Parimatch надав понад 45 одиниць техніки Головному управлінню ДСНС в Одеській області. Насамперед, це системні блоки, багатофункціональні пристрої, монітори, ноутбуки, відеокамери, пристрої безпечного живлення тощо. Також компанія надала підрозділу комплектуючі до техніки у вигляді мережевих фільтрів, кабелів живлення, VGA, DVI кабелів та адаптерів.

"Український бізнес, як і все суспільство, захоплюється самовідданістю рятувальників, які першими виїжджають на виклик та усувають наслідки російських обстрілів. Щоб одеська команда рятувальників могла оперативніше та ефективніше виконувати свої завдання, ми передали технічну підтримку. Вона допомагатиме координувати дії робітників ДСНС у регіоні", — зазначила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, що за дев’ять місяців активної війни Parimatch переказав на рахунки Мінсоцполітики, фонду дружин та матерів захисників Маріуполя, а також фонду Shakhtar Social ФК "Шахтар" понад 7,4 млн гривень як гуманітарну допомогу.