"Всі будуть каратися. Без винятку всі", — депутатка Олена Шуляк про містобудівну реформу в Україні

Після запуску реформи містобудування в Україні Містобудівна палата виводитиме з ринку недоброчесних суб’єктів – архітекторів, проєктувальників, технічний нагляд, уповноважених осіб з містобудівного контролю, генеральних підрядників, які не виконують свою роботу.

За 30 років Незалежності в Україні сертифіковані спеціалісти будують будинки-монстри, а жоден архітектор, жоден проєктувальник взагалі не поніс відповідальність, і навіть ніхто не був позбавлений сертифікату. Проте запуск містобудівної реформи вплине на ситуацію. Про це в інтерв’ю виданню "Цензор" повідомила голова політичної партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

"Всі будуть каратися. Без винятку всі. В законі чітко прописано зобов’язання кожної сторони. Що повинен зробити замовник? Він зобов’язаний організувати проєктування, організувати експертизу, організувати авторський нагляд, організувати технічний нагляд. Це зобов’язання замовника. Зобов’язання архітектора – спроєктувати згідно з діючим законодавством, ДБНами, нормами, правилами", — каже Олена Шуляк.

За її словами, якщо архітектор у змові із замовником проектує щось, що суперечить діючим нормам, Містобудівна палата разом з Мінрегіоном просто виводять таких порушників з ринку. "Таким чином, він буде вимушений відмовляти, бо позбавиться права на професію. Таким чином, ми на ринку залишаємо тільки тих, хто буде працювати сумлінно. Тому коли ми говоримо, а за що буде покараний проєктант чи архітектор, – він буде покараний, якщо спроєктує будинок з порушенням законодавства або так непрофесійно, що, не дай боже, станеться катастрофа", — пояснила Олена Шуляк.

За її словами, потрібні нові правила, коли буде невигідно проєктувальнику чи архітектору порушувати законодавство.

"В законі ми зафіксували: працювати тільки по правилам, по нормам, обов’язковість яких прописана максимально чітко і без прогалин. Для замовника також прописали, що він повинен буде робити. Для генпідрядника. Для технічного нагляду. І найголовніше — коли ти працюєш в електронній системі, буде видно все, що ти робиш. Будь-яка дія відображається. Бездіяльність також", — наголосила авторка проєкту № 5655 Олена Шуляк.

Вона додала: дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що є об’єкти будівництва і за ними здійснюється контроль. А є учасники будівельного процесу і за ними здійснюється нагляд. "Наприклад, вся громадськість, мешканці, представники громади – їх що цікавить? Їх цікавить не хто виконує роботи, а що будується у них на території. Тому для них важливо впливати саме на контроль за об’єктом будівництва. Щоб будували обʼєкт без порушень", — підкреслила Олена Шуляк.

Раніше повідомлялось, що проект USAID TAPAS підтримав законопроект № 5655, який передбачає містобудівну реформу в Україні.

Фото надані пресслужбою Олени Шуляк