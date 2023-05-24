Захисники Бахмута отримали ще одне авто за сприяння Favbet Foundation

Загалом благодійний фонд надав ЗСУ та іншим силам оборони допомоги на понад 60 млн грн

Піхотний підрозділ Збройних Сил України, який виконує бойові завдання у районі Бахмута, отримав черговий автомобіль за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Мова йде про 7-місний автомобіль KIA Carnival.

Автомобіль уже працює на околицях міста Бахмут та оперативно переміщує особовий склад підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.