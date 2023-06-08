Волонтери PIN-UP Foundation виїхали на допомогу в Херсон

Команда благодійного фонду PIN-UP Foundation прибула до Херсона з метою надання допомоги місцевому населенню, яке постраждало внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. Гуманітарна катастрофа, що сталася, лишила тисячі людей без домівок та необхідних речей.

Волонтери PIN-UP Foundation доставили до міста продукти харчування, воду, засоби гігієни, медикаменти, корм для тварин, рятувальні жилети, матраци, подушки, пледи, лодки, мотори та інші необхідні речі.

Гуманітарна допомога передана Херсонській міській територіальній громаді та розподілена між мешканцями з урахуванням безпекових вимог та потреб тих, хто постраждав через затоплення.

"У цей важкий момент нашої історії ми стоїмо разом з мешканцями Херсонщини, поділяючи їх біль і скорботу. Наша команда з повною відданістю та рішучістю готова надати допомогу людям, які постраждали внаслідок цієї трагедії. Ми прагнемо забезпечити не тільки фізичні потреби херсонців, а й надати їм свої підтримку та співчуття. Нехай наша єдність і солідарність стануть опорою, яка допоможе херсонцм відновитися і вийти з цієї трагедії сильнішими", — прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

PIN-UP Foundation закликає всіх, хто постраждав або потребує допомоги, за можливості звертатися до них. Команда фонду готова надати необхідну допомогу та підтримку. Ви можете зв'язатися з ними через пошту [email protected] або за допомогою сторінки в Instagram.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.