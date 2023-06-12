Прозорі закупівлі під загрозою, поки немає підписаних договорів — волонтерка Ярова

Протоколи проведення торгів по закупівлі харчування досі не опубліковані на Прозорро. Під загрозою зекономлені державі 6 мільярдів гривень.

Про те, як "встромляють палки в колеса" у процес прозорих торгів та закупівель Міністерства оборони, розповіла членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова в інтерв’ю телеканалу Еспресо.

"Поки ми маємо проміжну перемогу в боротьбі з корупцією в Міністерстві оборони, коли Громадська антикорупційна рада три доби боролася за проведення закупівель харчування на Прозорро. Ми відстояли саму процедуру. Моє особисте побоювання, що на торги не вийдуть підприємці. По деяких лотах було більше 4 кандидатів на постачання. Втім, були спроби відхилити всіх постачальників за якимись надуманими претензіями до них. Було питання про 6 мільярдів зекономлених коштів для держави", — зазначила Дана Ярова.

За її словами, вперше з початку повномасштабного вторгнення Міноборони провело прозорі тендерні закупівлі, що дозволило зекономити державі 25% бюджету на харчування армії.

"Ще в п'ятницю 9 червня ці протоколи торгів мали бути розміщені на Прозорро, чого не відбулося. В моїх планах сісти поруч з людиною, яка цим займатиметься, та проконтролювати. В той час, як ми засідали в тендерному комітеті, міністр оборони подав звернення до Кабінету міністрів щодо продовження договорів на невизначений термін. Одразу після проведення торгів постачальник "яєць по 17 грн" подав позов на всі 22 лоти, які були виставлені. Завдяки розголосу, журналістам, людям, які прийшли під суд, в той ж день ця компанія відкликала позов. Я вже б сказала про перемогу, якби не одне "але". Я хочу побачити підписані договори", — констатувала Дана Ярова.