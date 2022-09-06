Щоб було тепліше: як утеплювати вхідні двері та на що звернути увагу

Різні типи дверей можна утеплити по-різному

Частина тепла взимку з будинку чи квартири йде не лише через неутеплені вікна, а й через вхідні двері. Для металевих та дерев’яних конструкцій способи утеплення різняться, але є загальні принципи, які допоможуть утеплити місце входу до житла.

Як зазначають самі виробники дверей, до утеплення є кілька підходів. Серед них як внутрішнє та зовнішнє утеплення, так і робота із дверною коробкою.

Як утеплити дверну коробку

Якщо двері під час встановлення були підігнані до коробки нещільно, або при монтажі частина тинькування обсипалася — тепло йтиме швидше. Щоб утеплити дверну коробку знімають зовнішню лиштву і потім заповнюють порожнечі наповнювачем. Їм може бути як монтажна піна, так і підручні матеріали типу клоччя або синтетичного утеплювача. На цьому етапі важливо не забути про верх коробки, а не лише її боки. У металевих дверях коробка цілісна, заповнювати порожнечі повинні при монтажі. Потрібно перевірити, чи не утворилися щілини на схилах.

Щоб покращити прилягання дверей до одвірка використовують ущільнювачі. Вони бувають поролонові та гумові та клеяться на самі двері. Вони відрізняються шириною, що підбирається індивідуально.

Як утеплити металеві вхідні двері

Для того, щоб металеві двері були менш теплопровідними, їх потрібно заповнити зсередини. Робиться це на етапі виробництва, але вмілий майстер може впоратись і після. Двері розбираються, якщо всередині немає порожнин — робиться додатковий каркас, але зазвичай, вони є. Усередині мають бути встановлені ребра жорсткості, їх можна виготовити самостійно. Після цього простір між ними заповнюється утеплювачем, наприклад, мінеральною ватою. Потім двері збираються та монтуються назад.

Як виглядає утеплення у промисловому варіанті

Як утеплити дерев’яні вхідні двері

Для утеплення дерев’яних дверей використовується спосіб оббивки. Щільним матеріалом, наприклад, дермантином, з прошарком утеплювача оббиваються двері зовні. Важливо, щоб утеплювач починався в 5 см від косяка, щоб двері могли вільно відчинятися. Якщо дерев’яні двері зроблені з порожнечами всередині, можна використовувати ту ж саму технологію, що і в залізних дверях.

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