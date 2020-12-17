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Листівки та картинки з Днем Варвари: вітання зі святом

Листівки та картинки з Днем Варвари: вітання зі святом
10:14 Сьогодні Телеграф

У четвер, 17 грудня, відзначається день пам'яті святої великомучениці Варвари, яка постраждала за віру в Христа.

Свята Варвара вважається покровителькою гірників, а на зображеннях з образом великомучениці обов'язково є гора і башточка.

Відомо, що на Русі Варвару називали також покровителькою всіх жінок: її просили про захист, а вагітні молилися про здоров'я своє і свого малюка.

У перекладі з давньогрецької ім'я Варвара перекладається як "дикунка", "варварка", "чужа".

"Телеграф" зібрав найкрасивіші листівки і картинки українською мовою, якими можна привітати Варвар з їх іменинами.

Вітальні листівки та малюнки з Днем Варвари

"Телеграф" пропонує гарні привітання с іменинами Варвари на російській мові.

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Все по темі:

Картинки, Привітання, Листівки, Свята, Вітання, Іменини.

Автор:

Телеграф
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