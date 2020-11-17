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Туреччина під час пандемії: всі носять маски, а на оренді житла і екскурсіях можна заощадити

Туреччина під час пандемії: всі носять маски, а на оренді житла і екскурсіях можна заощадити
10:08 Сьогодні Телеграф tripmydream.com

Засумували нині скретч-карти у любителів подорожей по світу: і раді б громадяни, які прагнуть вражень, повернутися додому з закордонного вояжу, стерти на них монеткою захисний шар, щоб відзначити країну, з якої привезли сувеніри та фото, і де пережили незабутні моменти, та дивина, «не летять туди літаки і не їдуть потяги». Пандемія різко скоротила перелік країн, де восени 2020-го готові прийняти туристів. Та й самі українці зараз сто разів подумають, чи варто витрачати сімейний бюджет на відпочинок, якщо існує загроза захворювання рідних цим непередбачуваним вірусом і виникаючі з цим витрати.

Але якщо підійти до питання відпочинку вдумливо, то можна і не відкладати на потім бажання побачити щось нове. Один із популярних туристичних напрямків - яскрава і загадкова Туреччина. Зовсім недавно з мамою, дружиною і однорічною донькою там побував журналіст, власник харківського сайту Newsroom Павло Федосенко.

- У доцільності цієї поїздки ми не сумнівалися, тому що об'єктивно, в Туреччині ситуація із захворюваності на Covid-19 і динаміка краще, ніж в Україні. На мою думку, немає нічого страшнішого, ніж захворіти коронавірусом у нас, в будь-якій країні, мені здається, це не так страшно, - каже Павло Федосенко.

У якості доказу Павло наводить статистику: населення Туреччини - 80 мільйонів, щоденний приріст коронавірусних хворих - 2500 осіб. Населення України - 42 мільйони, щоденний приріст - 10 тисяч. І це при тому, що у нас проводять «експерименти» з кількістю пасажирів в метро і автобусах, закривають і обмежують роботу ТРЦ, кінотеатрів, ринків, вводять «карантин вихідного дня». А там - працюючі заклади та громадський транспорт при величезному потоці туристів. І загальний масковий режим. На свідомість громадян не покладаються, проте штраф за недотримання заходів безпеки близько 100 доларів.

- Ми також намагалися убезпечити себе під час поїздки, хоча і без фанатизму. Наприклад, фотографуючись на пам'ять біля пам'яток, в цікавих локаціях дозволяли собі знімати маски. У всіх місцях скупчення людей ходили в масках, рукавички не одягали. У літаку є обов'язковим носіння масок, ми летіли 2 години, весь цей час пасажири залишалися в масках, за цим стежили бортпровідники, робили зауваження, якщо хтось знімав її. Можна сказати, що 100% пасажирів були в масках.

У Туреччині зараз не потрібно залишатися на карантині ані після приїзду в країну, ані при перетині турецького кордону, тому там в цьому плані все дуже лояльно, чому, власне, зараз багато і обирають її для відпочинку.

Ми знімали на час відпочинку квартиру, тому ні з ким з персоналу не перетиналися. У Каппадокії зупинялися в готелі, там обслуговуючий персонал і гості всі були в масках, крім хлопця-хостеса, але це, скоріше, виняток. Зате всюди стояли антисептики - на вході, на кожному поверсі, в номері. Втім, вони є на вході в будь-яке приміщення, в кафе, в аеропорту, в ТРЦ, в будь-якій найзубожілій закусочній. Навіть в мікроавтобусі, який віз нас в аеропорт і назад, стояв дезінфектор.

За словами співвітчизника, в Туреччині масковий режим загальний, жорсткий, без маски можна перебувати тільки вдома. У громадських місцях потрібно бути в масці або респіраторі, і в ресторанах теж - до моменту, коли їжу подадуть на стіл. Але не буває правил без винятків. Як зауважив колега, де-небудь в провулку можна побачити і місцевих молодих жителів без маски. А якщо такі зустрічалися в публічних місцях, то це, в більшості випадків, з числа російськомовних туристів.

- В Каппадокії - це все ж курортна місцевість - і люди там більш розслаблені. Але там і немає таких натовпів, як в тому ж Стамбулі. Температуру вимірюють в ТРЦ, в магазинах, в аеропорті. Не помітив, щоб десь перегинали палицю в вимогах безпеки, тести точно ніде не вимагали.

Ясна річ, що через падіння числа туристів, відбулися і зміни в ціновій політиці гостинної держави. І в цій ситуації виявилися свої «плюси».

- У цьому питанні нам дуже пощастило, - продовжує Павло. - Ми, правда, не порівнювали з цінами до карантину, але в даному випадку оренда квартир та готелів зараз недорога. І точно пощастило з Каппадокією - це місцевість, куди багато хто їде, щоб покататися на повітряних кулях або хоча б помилуватися цим вражаючим видовищем. Я - дивився, а дружина моя каталася. Так ось вартість екскурсії на повітряній кулі впала приблизно в 5 разів: якщо раніше підйом на кулі коштував для однієї людини близько 350 євро, то в даний момент всього 70 євро. І це саме по причині туристичної кризи, людей небагато і ціни впали.

Автор: Ірина Левченко

Фото надані Павлом Федосенко

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Все по темі:

Турция, Карантин, Відпочинок, Коронавірус, Павло Федосенко.

Автор:

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