Як зробити смак та колір борщу ідеальним: названо секретний інгредієнт

Знаючи деякі секрети страви, і дотримуючись всіх пропорцій рецепту, можна приготувати борщ з дивовижним смаком.

Смачний, наваристий борщ – одна з основ традиційної української кухні. Крім "офіційних" його рецептів, яких існує величезна кількість, кожна господиня має ще й свій — "фірмовий". Зазначимо, що український борщ потрапив до топ-20 найсмачніших перших страв світу.

Якщо ви хочете навчитися готувати ідеальний борщ, який лише одним виглядом буде викликати бажання з’їсти всю каструлю, потрібно знати кілька "секретиків". Про один із таких секретних інгредієнтів розповідає портал vazhnoznat.com.

Навіщо додавати оцет у борщ

Так, багато господинь при приготуванні борщу додають у страву трохи оцту. Робиться це для того, щоб підкреслити його смак та насичений колір. Зовсім небагато кислоти, доданої в страву, допоможе також і зберегти яскраво-червоний колір борщу і через декілька днів (якщо звичайно його не з’їдять у перші хвилини).

Коли і скільки оцту потрібно додавати до борщу

Щоб не зіпсувати страву зайвою кислотою, оцет потрібно додати в зажарку до борщу. Коли цибуля, морква та буряк вже стали м’якими, можна додати трохи оцту, після протушкувати все ще 5-7 хвилин, і лише потім відправляти зажарку до бульйону. Зазначимо, що використовувати варто шести- або тривідсотковий оцет.

Кількість оцту, що додається, залежить від розміру каструлі, в якій готується борщ. Пропорція проста: на 1 літр води йде 1 столова ложка оцту. Якщо вдома немає оцту, його можна замінити на лимонну кислоту. Пропорція така сама: на 1 літр води - 1 столова ложка лимонного соку.

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