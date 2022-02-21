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Що додати в котлети для ідеального смаку: секрети кухарів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як зробити котлети смачними Новина оновлена 21 лютого 2022, 11:54
Як зробити котлети смачними

Названо головні секрети приготування ароматних, смачних котлет

Здавалося б, що складного в тому, щоб приготувати смачні котлети? Проте виходить так, що в деяких вони розвалюються, а в інших, навпаки, — виходять дуже щільними. У процесі приготування фаршу головне знати необхідні пропорції, співвідношення продуктів у котлетах.

Головними секретами приготування запашних м’ясних кульок поділився портал lifehacker.ru.

Як правильно вибрати фарш для ідеальних котлет

Фарш краще робити самостійно з охолодженого м’яса. Класичний варіант — це суміш яловичини та свинини у пропорції 2:1. Також у котлети можна додавати м’ясо курки, індички.

Для рибного фаршу підійде будь-яка риба (лосось, тріска, піленгас, палтус), але краще робити котлети з дрібної кістлявої риби, щоб було мало кісток.

Що потрібно додавати у м’ясний фарш на котлети

  • Цибуля. Пропущена через м’ясорубку або дрібно нарізана. На 1 кг м’яса достатньо 2-3 середні цибулини.
  • Чорний білий хліб (батон). Необхідний для утримання форми та ніжності смаку. Спочатку його потрібно замочити в кип’яченій воді (молоці, вершках), потім віджати, видалити скоринку і пропустити через м’ясорубку. На 1 кг фаршу цілком достатньо 100-200 г хліба.
  • Овочі: кабачок, морква, картопля, буряк, гарбуз. Додадуть соковитості. Овочі варто подрібнювати за допомогою терки.
  • Яйця. Спірний продукт: деякі кулінари вважають, що вони роблять котлети жорсткими. Проте яйця допомагають фаршу склеїтися. Двох яєць на 1 кг фаршу цілком достатньо.
  • Сіль. На 1 кг фаршу – близько 1 ч. л. солі.
  • Спеції та зелень. Чорний перець є обов’язковим. Часник та інші спеції – за бажанням.
  • Вода, олія та інше. Щоб котлети вийшли соковитими, у фарш можна додати пару ст. л. крижаної води, ложку олії або кубик вершкового масла. До рибних котлет можна додати вершки.

Як підготувати фарш і зліпити котлети

Прибираємо з фаршу всі жили, плівки, кісточки та хрящі. Пропускаємо усі інгредієнти через м’ясорубку для однорідності. Готовий фарш накриваємо харчовою плівкою та залишаємо у холодильнику на пів години, потім ще раз перемішуємо. Ліпимо кульки мокрими руками.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.

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#Рецепти #Котлети
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