Крафін та золота паска: рецепти незвичайної, але дуже смачної великодньої випічки на будь-який смак

Такі паски прикрасять ваш святковий стіл у це світле свято.

Паска – традиційна пасхальна випічка, яка символізує пам’ять про те, як Ісус Христос після Воскресіння приймав їжу разом із апостолами. Рецепти пасок досить різноманітні, їх можна готувати з сиру, а також у них можна додавати родзинки, мигдаль, ванілін, цукати та шоколад.

"Телеграф" підготував для вас рецепти смачних пасок з цукатами, горішками, шоколадом, а також в’яленими журавлинами.

Паска-крафін

Спосіб приготування:

1. У тепле молоко додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру від загального обсягу та розмішайте до розчинення дріжджів.

2. Все борошно просійте. Додайте в молоко 1 столову ложку борошна від загальної кількості. Розмішайте, накрийте плівкою та поставте в тепле місце на 15 хвилин.

3. У місткість для збивання вбийте одне яйце і 2 жовтки, додайте два види цукру та сіль. Збийте в пишну піну протягом 5 хвилин.

4. До опари, що підійшла, додайте збиту яєчну масу. Додайте 50 г розтопленого вершкового масла. По одній столовій ложці вмішайте все борошно.

5. Подальший заміс тесту продовжуйте на столі, вимішувати треба хвилин 7-10, тісто виходить дуже м’яке та еластичне. Вимішане тісто викладіть у чисту миску, накрийте плівкою і поставте у тепле місце на вистоювання, приблизно на 1 годину.

6. Поки тісто настоюється, займіться начинкою, промийте сухофрукти, родзинки, у разі потреби подрібніть, обсушіть на паперовому рушнику. Добре до фруктової маси додати цедру лимона або апельсина.

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7. Тісто, що підійшло, розділіть на 3 частини, кожна частина вийшла вагою 280 грам, підкатайте в колобки, накрийте плівкою і залиште на 10 хвилин. Розкочуйте кожен колобок у дуже тонкий пласт, після чого змастіть розм’якшеним вершковим маслом.

8. Викладіть сухофрукти та цукати по всій поверхні тіста. Скачайте тісто в щільний рулет. Гострим ножем розріжте рулет вздовж, але не до кінця, залиште приблизно 2 см. Згорніть обидві половинки рулету зрізом назовні. Покладіть одну половинку на іншу у вигляді вежі.

9. Викладіть заготовку в паперову форму, підходить форма діаметром 9 см і висотою 8,5 см. Накрийте чистою серветкою і залиште на вистоювання ще на 30 хвилин.

10. Випікайте паски в духовці за температури 180 градусів приблизно 35-40 хвилин, у другій половині випікання прикрийте верх фольгою або папером для випічки, щоб не підгоріли. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

Макова паска з цукатами

Спосіб приготування:

1. Приготуйте опару. Розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте щіпку цукру та 2 столові ложки борошна. Поставте в тепле місце на 30 хвилин (опара вважається готовою, коли дріжджі піднімуться та обпадуть).

2. Борошно, яйце, жовток, цукор, що залишився, ванільний цукор — змішайте, додайте опару і замісіть тісто. Додайте розм’якшений маргарин і вимісіть тісто до еластичності.

3. Після цього тісто знову заберіть у тепле місце для підходу.

4. Додайте в тісто родзинки, цукати, цедру лимона і мак. Добре вимішайте тісто.

5. Підготовлену форму для пасок наповніть тестом на 1/4 і залиште у теплому місці. Як тільки тісто збільшиться в обсязі до верху форми, поставте паску в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте 40 хвилин.

6. Готову паску остудіть і дістаньте із форми. Для глазурі збийте білок із лимонним соком, невеликими порціями додайте цукрову пудру. Нанесіть глазур на паску і прикрасьте маршмеллоу та великоднім декором.

Читайте також: Категорія Рецепти "Секретна паска" Дарії Цвек: рецепт розкішної святкової страви За цим рецептом виходить 3 паски діаметром приблизно 18, 20 і 25 см.

Паска з горішками

Спосіб приготування:

1. У теплому молоці розвести дріжджі, додати 85 г борошна.

2. Ретельно розмішати опару, накрити та поставити в тепле місце. Коли обсяг опари збільшиться вдвічі, додати сіль, розтерті з цукром та ванільним цукром яєчні жовтки, вершкове масло, мед. Все перемішати, а потім додати збиті в піну яєчні білки та інше борошно, замісити тісто.

3. Тісто накрити серветкою та поставити в тепле місце. Коли воно підніметься і збільшиться в об’ємі вдвічі, додати родзинки, добре перемішати.

4. Розкласти тісто у форми (до половини висоти), накрити та поставити в тепле місце.

5. Приготувати глазур: акуратно відокремити білок від жовтка і протягом декількох хвилин безперервно збивайте його разом із сіллю до утворення густої піни. Коли піна почне добре тримати форму і не виливатися з миски, поступово всипати цукрову пудру, що просіює.

6. Покрити охолола паска глазур’ю, обсипати горішками.

Золота паска

Спосіб приготування:

1. Спочатку потрібно зробити опару. Для цього в теплому молоці (38-39 градусів) розчиніть дріжджі, сіль та цукор. Додайте дві-три столові ложки борошна, розчиніть її і залиште опару в теплі на 10-15 хвилин.

2. Коли опара покриється дрібними бульбашками, як пінна шапочка, то вона готова. Додайте розтоплене вершкове масло|мастило|, сметану, яйця, перемішайте. Всипте частину борошна, куркуму та почніть замішувати тісто, спочатку ложкою, потім руками на столі.

Тісто не повинно бути крутим, але досить щільним та пластичним. Залиште його у теплі під рушником на 1,5 години підходити.

3. Родзинки залийте окропом, залиште на 5 хвилин, потім злийте всю воду. Додайте родзинки в тісто, що підійшло, обімніть руками його (тісто), замісіть знову в грудку.

4. Розділіть тісто на 4 частини. Форми змастіть рослинною олією, покладіть тісто, воно повинно займати не більше третини формочки, тому що росте дуже добре. Заберіть у теплу духовку паски на 30-40 хвилин для підйому.

5. Коли тісто буде майже врівень із краєм форми, увімкніть духовку на 180 градусів і випікайте паски по 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Готові паски остудіть у формі, потім обережно витягніть.

6. Для глазурі знадобиться охолоджений яєчний білок, 3 ст.л цукрової пудри. Міксером або електровінчиком збивайте білок спочатку на малих обертах, коли маса буде достатньо насичена киснем, збільшуйте оберти і збивайте до піків. Потім уведіть цукрову пудру, перемішайте глазур. Консистенція глазурі після додавання цукрової пудри буде ніжнішою. Можна додати кілька крапель лимонного соку.

7. На паски нанесіть глазур, посипання.

Італійський пасхальний кекс Панеттоне

Спосіб приготування:

1. Підготуйте усі необхідні інгредієнти.

2. Родзинки обдайте окропом і залийте коньяком. Олію розтопіть.

3. Дріжджі зі щіпкою цукру розчиніть у теплому молоці та залиште на 15 хвилин. Потім змішайте в мисці борошно, 100 г цукру, ваніль, дріжджі та масло. Додайте в тісто 4 цілих яйця і два жовтки. Додати родзинки, цукати, злегка підсушений і порубаний мигдаль, цедру лимона.

4. Замісіть тісто і залиште його в теплому місці підійматися на 50-60 хвилин.

5. Форми для паски змастіть масло і наповніть на третину тестом, дайте їм трохи постояти, а потім випікати протягом години при 180 градусах. Потім остудіть. Два білки збийте з щіпкою солі, поступово додаючи 100 г цукру і сік лайма.

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