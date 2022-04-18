Рус

Рецепт святкової паски від судді "МастерШефа": сподобається всім (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
167
Що приготувати на Великдень-2022 — покроковий рецепт паски
Що приготувати на Великдень-2022 — покроковий рецепт паски

Володимир Ярославський представив рецепт на 8 порцій смачного великоднього хліба

Процес приготування пасхальної паски клопіткий, але дуже цікавий. Існує купа варіацій щодо приготування святкового великоднього хліба, і ще одним цікавим рецептом поділився відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський.

В Інстаграмі кулінар докладно розповів, як приготувати паску з родзинками та сушеними журавлинами на 8 порцій.

"Шукав швидкий рецепт але все одно виходить 8 годин на все з перервами", — зізнається Ярославський.

Інгредієнти:

  • 450 мл молока
  • 525 г яйця (майже 10 шт. плюс 3-4 на глазур)
  • 550 г цукру (плюс 260 на глазур)
  • 4 г солі
  • 400 г вершкового масла
  • 1500 г борошна
  • 27 г сухих дріжджів
  • 400-500 г родзинок та сушених журавлин
  • 2 г ваніліну

Як приготувати дуже смачну паску

  1. Спочатку у великому сотейнику розігріваємо молоко, щоб воно було теплим.
  2. Додаємо 50 г цукру та 200 г борошна та вимішуємо все до однорідної маси.
  3. Висипаємо в трохи теплу суміш сухі дріжджі, перемішуємо і даємо їм постояти в теплому місці 15-20 хв. Маса має суттєво піднятися. Так ви перевіряєте активність дріжджів. За потреби можна додати ще 30%.
  4. В’ялені журавлини з родзинками заливаємо окропом і даємо постояти 10-15 хв, потім зливаємо воду.
  5. Яйця 525 г (10 середніх) збиваємо в миску, додаємо цукор, розмішуємо, додаємо опару, перемішуємо і додаємо ще 1300 г борошна.
  6. Тісто необхідно досить добре вимішати. Відставляємо тісто на 40 хв у тепле місце, щоб воно піднялося.
  7. Дістаємо його і додаємо нарізане кубиками вершкове масло кімнатної температури та вимішуємо його. Додаємо родзинки та журавлину. Для зручної роботи змащуємо маслом стіл та форми для пасок.
  8. Розподіляємо тісто на 8 частин та розкладаємо його за формами.
  9. Ставимо в трохи теплу духовку підійматися (температура повинна бути не більше 35 градусів, щоб не убити дріжджі). Десь посередині змочуємо кісточкою поверхню паски водою, щоб вони не сохли. За словами шеф-кухаря, випікав він паски за 165 градусів з конвекцією 40 хвилин (температура в середині паски була 99.9 Цельсія).
  10. Після цього даємо пасочкам охолонути.
  11. Готуємо глазур: збиваємо 130 г білка, потроху додаємо 260 г цукру (краще використовувати цукрову пудру) і кілька крапель лимона, можна використовувати оцет.
  12. Прикрашаємо, занурюючи верхівку в глазур, вирівнюємо ложкою та декоруємо цукровими кульками та сушеними ягодами.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пасхальної паски в мультиварці.

Теги:
#Рецепти #Великдень #Паски
Українські ССО підривають боєздатність ворога
Україна
Росіяни наступають відразу по ряду напрямків: Генштаб назвав найгарячіші точки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські ССО підривають боєздатність ворога
Росіяни наступають відразу по ряду напрямків: Генштаб назвав найгарячіші точки
Дата публікації
Категорія
Світ бідніє від імперських амбіцій путіна
Агресія путіна вдарила по економіці всього світу: готуються термінові заходи
Дата публікації
Категорія
Ситуація загострилася 18 квітня
росія атакує вздовж лінії фронту на Донбасі: свіжі карти наступу
Дата публікації
Категорія
Бородянка
В ООН розповіли, скільки мирних українців загинуло від рук окупантів від початку вторгнення
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна - день 55: росіяни перейшли у наступ на сході і півдні України та бомблять міста