Рецепт святкової паски від судді "МастерШефа": сподобається всім (відео)

Володимир Ярославський представив рецепт на 8 порцій смачного великоднього хліба

Процес приготування пасхальної паски клопіткий, але дуже цікавий. Існує купа варіацій щодо приготування святкового великоднього хліба, і ще одним цікавим рецептом поділився відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський.

В Інстаграмі кулінар докладно розповів, як приготувати паску з родзинками та сушеними журавлинами на 8 порцій.

"Шукав швидкий рецепт але все одно виходить 8 годин на все з перервами", — зізнається Ярославський.

Інгредієнти:

450 мл молока

525 г яйця (майже 10 шт. плюс 3-4 на глазур)

550 г цукру (плюс 260 на глазур)

4 г солі

400 г вершкового масла

1500 г борошна

27 г сухих дріжджів

400-500 г родзинок та сушених журавлин

2 г ваніліну

Як приготувати дуже смачну паску

Спочатку у великому сотейнику розігріваємо молоко, щоб воно було теплим. Додаємо 50 г цукру та 200 г борошна та вимішуємо все до однорідної маси. Висипаємо в трохи теплу суміш сухі дріжджі, перемішуємо і даємо їм постояти в теплому місці 15-20 хв. Маса має суттєво піднятися. Так ви перевіряєте активність дріжджів. За потреби можна додати ще 30%. В’ялені журавлини з родзинками заливаємо окропом і даємо постояти 10-15 хв, потім зливаємо воду. Яйця 525 г (10 середніх) збиваємо в миску, додаємо цукор, розмішуємо, додаємо опару, перемішуємо і додаємо ще 1300 г борошна. Тісто необхідно досить добре вимішати. Відставляємо тісто на 40 хв у тепле місце, щоб воно піднялося. Дістаємо його і додаємо нарізане кубиками вершкове масло кімнатної температури та вимішуємо його. Додаємо родзинки та журавлину. Для зручної роботи змащуємо маслом стіл та форми для пасок. Розподіляємо тісто на 8 частин та розкладаємо його за формами. Ставимо в трохи теплу духовку підійматися (температура повинна бути не більше 35 градусів, щоб не убити дріжджі). Десь посередині змочуємо кісточкою поверхню паски водою, щоб вони не сохли. За словами шеф-кухаря, випікав він паски за 165 градусів з конвекцією 40 хвилин (температура в середині паски була 99.9 Цельсія). Після цього даємо пасочкам охолонути. Готуємо глазур: збиваємо 130 г білка, потроху додаємо 260 г цукру (краще використовувати цукрову пудру) і кілька крапель лимона, можна використовувати оцет. Прикрашаємо, занурюючи верхівку в глазур, вирівнюємо ложкою та декоруємо цукровими кульками та сушеними ягодами.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пасхальної паски в мультиварці.