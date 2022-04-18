Рецепт святкової паски від судді "МастерШефа": сподобається всім (відео)
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Володимир Ярославський представив рецепт на 8 порцій смачного великоднього хліба
Процес приготування пасхальної паски клопіткий, але дуже цікавий. Існує купа варіацій щодо приготування святкового великоднього хліба, і ще одним цікавим рецептом поділився відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський.
В Інстаграмі кулінар докладно розповів, як приготувати паску з родзинками та сушеними журавлинами на 8 порцій.
"Шукав швидкий рецепт але все одно виходить 8 годин на все з перервами", — зізнається Ярославський.
Інгредієнти:
- 450 мл молока
- 525 г яйця (майже 10 шт. плюс 3-4 на глазур)
- 550 г цукру (плюс 260 на глазур)
- 4 г солі
- 400 г вершкового масла
- 1500 г борошна
- 27 г сухих дріжджів
- 400-500 г родзинок та сушених журавлин
- 2 г ваніліну
Як приготувати дуже смачну паску
- Спочатку у великому сотейнику розігріваємо молоко, щоб воно було теплим.
- Додаємо 50 г цукру та 200 г борошна та вимішуємо все до однорідної маси.
- Висипаємо в трохи теплу суміш сухі дріжджі, перемішуємо і даємо їм постояти в теплому місці 15-20 хв. Маса має суттєво піднятися. Так ви перевіряєте активність дріжджів. За потреби можна додати ще 30%.
- В’ялені журавлини з родзинками заливаємо окропом і даємо постояти 10-15 хв, потім зливаємо воду.
- Яйця 525 г (10 середніх) збиваємо в миску, додаємо цукор, розмішуємо, додаємо опару, перемішуємо і додаємо ще 1300 г борошна.
- Тісто необхідно досить добре вимішати. Відставляємо тісто на 40 хв у тепле місце, щоб воно піднялося.
- Дістаємо його і додаємо нарізане кубиками вершкове масло кімнатної температури та вимішуємо його. Додаємо родзинки та журавлину. Для зручної роботи змащуємо маслом стіл та форми для пасок.
- Розподіляємо тісто на 8 частин та розкладаємо його за формами.
- Ставимо в трохи теплу духовку підійматися (температура повинна бути не більше 35 градусів, щоб не убити дріжджі). Десь посередині змочуємо кісточкою поверхню паски водою, щоб вони не сохли. За словами шеф-кухаря, випікав він паски за 165 градусів з конвекцією 40 хвилин (температура в середині паски була 99.9 Цельсія).
- Після цього даємо пасочкам охолонути.
- Готуємо глазур: збиваємо 130 г білка, потроху додаємо 260 г цукру (краще використовувати цукрову пудру) і кілька крапель лимона, можна використовувати оцет.
- Прикрашаємо, занурюючи верхівку в глазур, вирівнюємо ложкою та декоруємо цукровими кульками та сушеними ягодами.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом пасхальної паски в мультиварці.
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