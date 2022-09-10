Як приготувати печінку так, щоб не було неприємного присмаку: рецепт секретного соусу до страви

За цим рецептом субпродукт перетвориться на справжній делікатес

З цим корисним субпродуктом готується безліч страв. Однак нерідко страва залишає після себе неприємний післясмак, навіть після того, як печінка була добре затушкована з цибулею та іншими інгредієнтами.

Щоб уникнути цього, можна приготувати печінку (підійде і яловича, і свиняча, і куряча) у гірчично-сметанному соусі. Вона вийде дуже ніжною та соковитою за цим рецептом, і без того самого специфічного присмаку, пише vazhnoznat.

Інгредієнти:

700 г печінки

3-4 шт. цибулі

2 зубчики часнику

4 ст. л. сметани

1 ч. л. з гіркою гірчиці

спеції

сіль

Приготування:

Печінку нарізаємо. Шматочки заливаємо окропом і залишаємо в такому вигляді на кілька хвилин. Якщо це яловича печінка, попередньо знімаємо з неї плівку. Цибулю очищаємо і нарізаємо півкільцями. Обсмажуємо її у невеликій кількості олії. Додаємо трохи цукру та солимо овочі. Готуємо цибулю до трохи золотистого кольору. Додаємо дрібно нарізаний часник і перемішуємо. За хвилину викладаємо до цибулі шматочки печінки. Додаємо спеції та сіль за смаком. З прянощів для печінки найкраще підходять чорний мелений перець, базилік, шавлія, майоран, орегано, чебрець або розмарин. Перемішуємо і тушимо на мінімальному вогні під закритою кришкою 3-5 хвилин. Готуємо соус. У мисці змішуємо сметану та гірчицю. Якщо вийшов дуже густий соус, додаємо трохи води. Солимо і перемішуємо. Соус додаємо на сковороду, в якій тушиться печінка. Накриваємо кришкою і тушимо 10-12 хвилин на повільному вогні.

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