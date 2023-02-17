Хрусткий зовні і м’який і ніжний усередині: секрет приготування ідеальної картоплі фрі

Візьміть ці поради на озброєння та дивуйте своїх рідних смачною стравою

Картопля фрі — це дуже смачне доповнення до багатьох м’ясних страв, і, напевно, улюблений гарнір більшості дітей та дорослих. Пропонуємо вам ознайомитися з кількома порадами та хитрощами приготування цієї страви, щоб ви могли самостійно приготувати ідеальну картоплю фрі вдома.

По-перше, спочатку потрібно звернути увагу на сковороду, на якій ви смажите картоплю, пише портал santeplus. Більш досвідчені кухарі відзначають, що краще вибирати чавунну сковороду або сковороду з антипригарним покриттям. Також дуже важливо, щоби була кришка. Окрім цього, зверніть увагу на правильний вибір картоплі для смаження.

Також дуже важливою складовою ідеальної картоплі фрі є олія для смаження. Вершкове масло абсолютно не підходить для приготування хрусткої картоплі фрі, а ось невелика кількість оливкової олії, змішаної з соняшниковою (3 ложки оливкової олії на чверть літра соняшникової олії) підійде ідеально.

Крім цього, перед приготуванням, бажано опустити картоплю в холодну воду на кілька хвилин. Потім промокніть овоч паперовими рушниками та беріться за готування. Завдяки цій пораді картопля буде хрумкою зовні і м’якою всередині.

Рецепт ідеальної картоплі фрі

Візьміть сковороду з високими бортами і налийте достатню кількість масла. Розігрійте масло, і коли воно досягне приблизно 160 °, опустіть в нього добре просушена картопля. Обсмажте картопля фрі протягом 5 хвилин, потім злийте воду. Підніміть температуру олії приблизно до 180°, а потім знову обсмажте картоплю фрі ще 3–4 хвилини. Викладіть картоплю на паперові рушники, злегка приправте сіллю та подавайте до столу.

Загалом, можна використовувати будь-які приправи для картоплі фрі (петрушку, часник, куркуму або навіть перець). Можна навіть змішати кілька спецій, проте при додаванні картоплі потрібно бути обережними, щоб додати їх у потрібний час. Сухі спеції, наприклад, дуже легко підгоряють, якщо додати їх на початку приготування.

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