Як приготувати легендарну котлету по-київськи: хитрість, що полегшує готування
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Головна умова страви збережена — масло також витікає при розрізанні
За стравою ми найчастіше можемо ідентифікувати країну чи навіть місто. Окрім фантастичної київської перепічки однієї з візиток Києва можна назвати котлету по-київськи. Саме її ми сьогодні готуватимемо.
У класичному варіанті котлета по-київськи готується з курячого філе і смажиться у фритюрі. Проте український шеф-кухар Євген Клопотенко вирішив спростити рецепт, приготувавши страву з рубаного курячого фаршу та запікаючи у духовці. Він запевняє, що буде не тільки також соковито та смачно, але ще й корисніше.
Як приготувати котлету по-київськи
Інгредієнти:
- 500 г рубаного курячого фаршу;
- 1 склянка борошна для панірування;
- 1 склянка панірувальних сухарів;
- 2-3 яйця;
- 100 г перемеленого сала;
- 10 гілочок кропу;
- 100 г вершкового масла;
- сіль та перець на смак.
Спосіб приготування:
- Змішайте в мисці 500 г рубаного курячого фаршу зі 100 г перемеленого сала. Додайте сіль та перець на смак, перемішайте та відбийте.
- Помийте 10 гілочок кропу і подрібніть зелень ножем. Розділіть 100 г вершкового масла|мастила| на 6 кубиків. Фарш також розділіть на 6 рівних частин. Розбийте в миску 2-3 яйця і трохи збийте вилкою.
- Обваліть кубики вершкового масла у подрібненому кропі. У кожну частину фаршу викладіть по шматочку олії з кропом.
- Загорніть масло у фарш і сформуйте довгасту котлету. Так само робіть з кожною частиною фаршу.
- Потім запаніруйте кожну котлету в борошні, потім у яйці та панірувальних сухарях, потім знову в яйці та сухарях. Таким чином у нас вийде подвійне панування.
- Викладіть сформовані котлети на лист, застелений пергаментом. Поставте духовку запікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів.
Раніше "Телеграф" писав, як зробити фарш ще соковитіше, а котлети — менш калорійними.