Як приготувати легендарну котлету по-київськи: хитрість, що полегшує готування

Головна умова страви збережена — масло також витікає при розрізанні

За стравою ми найчастіше можемо ідентифікувати країну чи навіть місто. Окрім фантастичної київської перепічки однієї з візиток Києва можна назвати котлету по-київськи. Саме її ми сьогодні готуватимемо.

У класичному варіанті котлета по-київськи готується з курячого філе і смажиться у фритюрі. Проте український шеф-кухар Євген Клопотенко вирішив спростити рецепт, приготувавши страву з рубаного курячого фаршу та запікаючи у духовці. Він запевняє, що буде не тільки також соковито та смачно, але ще й корисніше.

Як приготувати котлету по-київськи

Інгредієнти:

500 г рубаного курячого фаршу;

1 склянка борошна для панірування;

1 склянка панірувальних сухарів;

2-3 яйця;

100 г перемеленого сала;

10 гілочок кропу;

100 г вершкового масла;

сіль та перець на смак.

Спосіб приготування:

Змішайте в мисці 500 г рубаного курячого фаршу зі 100 г перемеленого сала. Додайте сіль та перець на смак, перемішайте та відбийте. Помийте 10 гілочок кропу і подрібніть зелень ножем. Розділіть 100 г вершкового масла|мастила| на 6 кубиків. Фарш також розділіть на 6 рівних частин. Розбийте в миску 2-3 яйця і трохи збийте вилкою. Обваліть кубики вершкового масла у подрібненому кропі. У кожну частину фаршу викладіть по шматочку олії з кропом. Загорніть масло у фарш і сформуйте довгасту котлету. Так само робіть з кожною частиною фаршу. Потім запаніруйте кожну котлету в борошні, потім у яйці та панірувальних сухарях, потім знову в яйці та сухарях. Таким чином у нас вийде подвійне панування. Викладіть сформовані котлети на лист, застелений пергаментом. Поставте духовку запікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити фарш ще соковитіше, а котлети — менш калорійними.