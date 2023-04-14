Сонце в долоні: фарбуємо яскраво-жовті крашанки

Спеція, що є на кожній кухні, надасть яйцям жовтогарячого кольору

Здавна куркуму використовують як натуральний барвник. Завдяки цій спеції ви можете приготувати чудові крашанки до великоднього столу.

Ви, мабуть, не раз помічали, що куркуму буває складно відтерти від поверхонь, якщо вона десь розсипалась. Але у випадку з фарбуванням яєць така сильна пігментація тільки на користь, пише Ясенсвіт.

Інгредієнти:

яйця – 6 штук;

куркума – 3 ст. ложки;

оцет – 1 ст. ложка;

сіль – 1 ст. ложка.

Спосіб фарбування:

Фарбувати слід яйця кімнатної температури. Їх треба завчасно дістати з холодильника. Візьміть каструлю (будь-яку, тільки не емальовану). Оцет додають для рівномірного кольору. Його можна замінити лимонною кислотою або лимонним соком. У металеву каструлю налийте 2 літри води. Додайте куркуму, оцет, сіль, все перемішайте і поставте на повільний вогонь. Коли куркума розчиниться, покладіть у відвар яйця. Після закипання варіть від 10 до 12 хвилин. Для золотистого кольору шкаралупи, яйця слід залишити у відварі "настоюватися" на 3-4 години або навіть на ніч.

Для блиску крашанки слід відполірувати соняшниковою олією. Можна таким чином зробити жовті яйця в горошок — поцяткуйте вже відварені яйця воском, а тоді покладіть у трохи остиглий відвар куркуми.