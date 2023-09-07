Приготуйте на зиму — і не пошкодуєте: рецепт самих хрустких огірків

Від таких огірків будуть у захваті абсолютно всі

Що може бути взимку краще, ніж баночка хрустких маринованих огірків? Варто тільки відкрити одну і залишити на столі — ніхто не зможе пройти повз, щоб не поласувати огірком.

Однак для такого хрускоту необхідно закривати огірки правильно. Саме такий "хрумкий" рецепт і пропонує Foodoboz. Спробуємо?

Як приготувати хрусткі мариновані огірки

Інгредієнти на 1 літрову банку:

свіжі огірки — 1 кг;

кріп — 2-3 парасольки;

петрушка — 2-3 гілочки;

листя смородини — 3-4 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

чорний перець горошок – 5-7 шт.;

перець запашний — 4-6 шт.;

перець чилі — до свого смаку;

вода — 1 л;

цукор — 0,5 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

оцет — 30 г.

Спосіб приготування:

Банки стерилізуємо будь-яким зручним способом. Кладемо кілька парасольок кропу і кілька гілочок свіжої петрушки, додаємо лавровий лист, листя смородини, кілька зубчиків часнику, чорний горошковий перець і запашний перець. За бажанням можна додати також кільце гострого перцю. Укладаємо в банки огірки, зверху викладаємо кілька гілочок зеленої петрушки. Огірки заливаємо окропом, накриваємо банку стерилізованою кришкою та залишаємо на 15 хвилин. Через зазначений термін зливаємо воду в умивальник. Заливаємо в банку свіжий окріп, знову накриваємо кришкою і залишаємо на столі на 5 хвилин. Через п’ять хвилин зливаємо окріп із банки в каструлю, додаємо в цю воду половину столової або десертної ложки цукру та стільки ж солі. Кип’ятимо маринад до повного розчинення цукру та солі. У банку з огірками наливаємо оцет, потім заливаємо кип’яче маринад і відразу ж закриваємо банки стерилізованими кришками. Ставимо банки вгору дном, накриваємо ковдрою і залишаємо банки під ковдрою до охолодження. Після цього переносимо в місце зберігання консервації.

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