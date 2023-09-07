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Приготуйте на зиму — і не пошкодуєте: рецепт самих хрустких огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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З цим рецептом огірків впорається навіть кулінар-початківець.
З цим рецептом огірків впорається навіть кулінар-початківець.. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Від таких огірків будуть у захваті абсолютно всі

Що може бути взимку краще, ніж баночка хрустких маринованих огірків? Варто тільки відкрити одну і залишити на столі — ніхто не зможе пройти повз, щоб не поласувати огірком.

Однак для такого хрускоту необхідно закривати огірки правильно. Саме такий "хрумкий" рецепт і пропонує Foodoboz. Спробуємо?

Як приготувати хрусткі мариновані огірки

Інгредієнти на 1 літрову банку:

  • свіжі огірки — 1 кг;
  • кріп — 2-3 парасольки;
  • петрушка — 2-3 гілочки;
  • листя смородини — 3-4 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • чорний перець горошок – 5-7 шт.;
  • перець запашний — 4-6 шт.;
  • перець чилі — до свого смаку;
  • вода — 1 л;
  • цукор — 0,5 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • оцет — 30 г.

Спосіб приготування:

  1. Банки стерилізуємо будь-яким зручним способом. Кладемо кілька парасольок кропу і кілька гілочок свіжої петрушки, додаємо лавровий лист, листя смородини, кілька зубчиків часнику, чорний горошковий перець і запашний перець. За бажанням можна додати також кільце гострого перцю.
  2. Укладаємо в банки огірки, зверху викладаємо кілька гілочок зеленої петрушки.
  3. Огірки заливаємо окропом, накриваємо банку стерилізованою кришкою та залишаємо на 15 хвилин. Через зазначений термін зливаємо воду в умивальник.
  4. Заливаємо в банку свіжий окріп, знову накриваємо кришкою і залишаємо на столі на 5 хвилин.
  5. Через п’ять хвилин зливаємо окріп із банки в каструлю, додаємо в цю воду половину столової або десертної ложки цукру та стільки ж солі. Кип’ятимо маринад до повного розчинення цукру та солі.
  6. У банку з огірками наливаємо оцет, потім заливаємо кип’яче маринад і відразу ж закриваємо банки стерилізованими кришками.
  7. Ставимо банки вгору дном, накриваємо ковдрою і залишаємо банки під ковдрою до охолодження. Після цього переносимо в місце зберігання консервації.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки можна зберігати консервацію. Зберігайте її правильно!

Теги:
#Рецепт #Огірки #Заготовки на зиму #Консервація #Готуємо вдома