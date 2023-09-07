Приготуйте на зиму — і не пошкодуєте: рецепт самих хрустких огірків
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Від таких огірків будуть у захваті абсолютно всі
Що може бути взимку краще, ніж баночка хрустких маринованих огірків? Варто тільки відкрити одну і залишити на столі — ніхто не зможе пройти повз, щоб не поласувати огірком.
Однак для такого хрускоту необхідно закривати огірки правильно. Саме такий "хрумкий" рецепт і пропонує Foodoboz. Спробуємо?
Як приготувати хрусткі мариновані огірки
Інгредієнти на 1 літрову банку:
- свіжі огірки — 1 кг;
- кріп — 2-3 парасольки;
- петрушка — 2-3 гілочки;
- листя смородини — 3-4 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- чорний перець горошок – 5-7 шт.;
- перець запашний — 4-6 шт.;
- перець чилі — до свого смаку;
- вода — 1 л;
- цукор — 0,5 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- оцет — 30 г.
Спосіб приготування:
- Банки стерилізуємо будь-яким зручним способом. Кладемо кілька парасольок кропу і кілька гілочок свіжої петрушки, додаємо лавровий лист, листя смородини, кілька зубчиків часнику, чорний горошковий перець і запашний перець. За бажанням можна додати також кільце гострого перцю.
- Укладаємо в банки огірки, зверху викладаємо кілька гілочок зеленої петрушки.
- Огірки заливаємо окропом, накриваємо банку стерилізованою кришкою та залишаємо на 15 хвилин. Через зазначений термін зливаємо воду в умивальник.
- Заливаємо в банку свіжий окріп, знову накриваємо кришкою і залишаємо на столі на 5 хвилин.
- Через п’ять хвилин зливаємо окріп із банки в каструлю, додаємо в цю воду половину столової або десертної ложки цукру та стільки ж солі. Кип’ятимо маринад до повного розчинення цукру та солі.
- У банку з огірками наливаємо оцет, потім заливаємо кип’яче маринад і відразу ж закриваємо банки стерилізованими кришками.
- Ставимо банки вгору дном, накриваємо ковдрою і залишаємо банки під ковдрою до охолодження. Після цього переносимо в місце зберігання консервації.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки можна зберігати консервацію. Зберігайте її правильно!