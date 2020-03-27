Рецепт дня: Картопляна запіканка з грибами та помідорами

Дуже легка і напрочуд смачна картопляна запіканка, приготована з ніжними ароматними грибочками та стиглими томатами.

Картопляна запіканка з грибами і помідорами

Інгредієнти:

700 г картоплі

300 г печериць

1 цибулина

1 помідор

2 ст. л. олії

2 ст. л. пісного майонезу

сіль, перець за смаком

Приготування:

Почистіть цибулю та гриби. Цибулю наріжте маленьким кубиком, а гриби – тонкими скибочками. Обсмажте на середньому вогні 10 хвилин.

Почищену картоплю та помідор поріжте тонкими пластинами.

Форму для запікання змастіть олією. На дно викладіть частину картоплі, посоліть і поперчіть. Потім викладіть шар обсмажених грибів з цибулею. Поверх грибів викладіть другий шар картоплі, його знову посоліть та поперчіть. На нього викладіть шар помідорів. І останній третій шар картоплі, посоліть, змастіть невеликою кількістю олії, посоліть, поперчіть і тонким шаром змажте пісним майонезом.

Форму відправте в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів до утворення рум'яної скоринки. Готову запіканку дістаньте з духовки та дайте постояти 10 хвилин.

Смачного!