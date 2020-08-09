Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні

У неділю, 9 серпня, проходять вибори президента Білорусі — чинний глава держави Олександр Лукашенко спробує переобратися на посаду вшосте.

Вибори в Білорусі: хто буде боротися за президентське крісло

У Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.

Для голосування, зокрема, було утворено 44 ділянки за кордоном. В Україні це можна зробити у диппредставництві Білорусі в Києві.

У передвиборний тиждень по всій країні проходили багатотисячні протести. Чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка опозиція звинувачує в переслідуванні опонентів. Він заявляє про недопущення "майдану".

Щоб перемогти вже в першому турі, йому необхідно набрати понад 50% підтримки виборців за підсумками сьогоднішнього голосування. За іншого результату буде проведено другий тур.

Напередодні виборів у Білорусі під Мінськом затримали російських бойовиків ПВК Вагнера. У Лукашенка і це пов'язали з діяльністю опозиції.

Екс-керівник "Белгазпромбанку" Віктор Бабарика і колишній глава "Парку високих технологій" Валерій Цепкало хотіли поборотися з Лукашенком за право очолювати країну. Але перший був заарештований нібито через ухилення від сплати податків та отримання хабара.

ЦВК відмовилася реєструвати й Бабарика, і Цепкала кандидатами в президенти Білорусі.

24 липня Цепкало, який критикував президента Олександра Лукашенка і збирався брати участь у президентських виборах, залишив країну разом з дітьми, побоюючись арешту.

Конкуренцію Лукашенку, який керує країною з 1994 року (26 років), складуть чотири кандидати: дружина затриманого блогера Світлана Тихановська, опозиціонер Андрій Дмитрієв, бізнесмен Сергій Черечень і екс-депутатка парламенту Анна Канопацька.

Тихановська та Дмитрієв пообіцяли в разі своєї перемоги провести нові президентські вибори, щоб у них змогли взяти участь інші кандидати, які не отримали такої можливості. Це заарештовані банкір Віктор Бабарико та блогер Сергій Тихановський, а також вимушений виїхати з Білорусі бізнесмен Валерій Цепкало.

Головною суперницею Олександра Лукашенка називають Світлану Тихановську, яка об'єднала свої зусилля зі штабами (та дружинами) Бабарика й Цепкала. Цьому жіночому тріо вдавалося збирати багатотисячні мітинги на підтримку зміни політичного режиму в Білорусі.

Виборча кампанія 2020 року в Білорусі була як ніколи напруженою для Лукашенка. У відповідь на потужний громадський рух за альтернативних кандидатів президент Білорусі розгорнув нову хвилю репресій, а силові органи — кампанію абсурдних арештів і затримань.

Всього на виборах зможуть проголосувати близько 6,8 млн білорусів. Вибори вважаються вдалими, якщо в голосуванні взяли участь більше половини громадян.

Президент буде вважатися обраним, якщо за нього проголосують більше половини громадян, які взяли участь в голосуванні. Передбачається, що попередні результати будуть оголошені ЦВК ближче до півночі. Другий тур президентських виборів в Білорусії проводився лише у 1994 році. В інших випадках Лукашенко перемагав в першому турі з великою перевагою.

Так, наприклад у 2015 році явка на виборах склала 87,22%. За Лукашенко віддали голоси 83,5% громадян, які взяли участь в голосуванні.

Цьогорічні вибори пройдуть без участі спостерігачів від деяких міжнародних структур. Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ), яке традиційно направляло в республіку спостережні місії, відмовилося від спостереження за поточною кампанією: у БДІПЛ ОБСЄ заявили, що МЗС Білорусії своєчасно не надіслав відповідне запрошення. Парламентські асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) і Ради Європи (ПАРЄ) також не направляли своїх спостерігачів.

Зокрема, як повідомили у ЦВК Білорусі, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію, була знижена кількість національних спостерігачів на виборчій дільниці до трьох в дні дострокового голосування і до п’яти — в основний. Разом з тим зареєстровано рекордну кількість місцевих спостерігачів — майже 50 тис. Білоруські правозахисники стверджують, що в ході дострокового голосування були проблеми з допуском незалежних спостерігачів.