Це спроба захоплення влади: Лукашенко відреагував на створення ради опозиції

Олександр Лукашенко відреагував на створення опозицією координаційної ради, назвавши це спробою захоплення влади "з усіма наслідками, що випливають". Про це він повідомив сьогодні на нараді з членами Ради безпеки, повідомляють в "БЕЛТА".

Олександр Лукашенко зазначив, що "в країні створили якийсь опозиційний штаб для передачі влади".

"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - заявив білоруський лідер.

"Тому я хочу попередити тих, хто увійшов в цей штаб, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але виключно за конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - попередив Лукашенко.

Він також висловився щодо складу опозиційного ради.

"З колишніх" прмкоритників", як вони їх називають. Там колишні, скривджені, які колись були схожі у владі, і відверто відв'язані нацисти. Подивіться цей список", - сказав він.

Відзначимо, згідно з рядом ЗМІ, раніше в штабі суперниці Лукашенка на виборах Світлани Тіхановської заявили, що перше засідання координаційної ради опозиції Білорусії призначено на вівторок, на ньому будуть сформульовані вимоги до влади.

Ситуація в Білорусії

9 серпня в Білорусії пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту.

У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусії.

Всі кандидати в президенти Білорусії, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусії відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусії не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.