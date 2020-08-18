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Вівторок, 18.08.2020
Це спроба захоплення влади: Лукашенко відреагував на створення ради опозиції
Це спроба захоплення влади: Лукашенко відреагував на створення ради опозиції
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Це спроба захоплення влади: Лукашенко відреагував на створення ради опозиції

Це спроба захоплення влади: Лукашенко відреагував на створення ради опозиції
19:38 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Олександр Лукашенко відреагував на створення опозицією координаційної ради, назвавши це спробою захоплення влади "з усіма наслідками, що випливають". Про це він повідомив сьогодні на нараді з членами Ради безпеки, повідомляють в "БЕЛТА".

Олександр Лукашенко зазначив, що "в країні створили якийсь опозиційний штаб для передачі влади".

"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - заявив білоруський лідер.

"Тому я хочу попередити тих, хто увійшов в цей штаб, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але виключно за конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - попередив Лукашенко.

Він також висловився щодо складу опозиційного ради.

"З колишніх" прмкоритників", як вони їх називають. Там колишні, скривджені, які колись були схожі у владі, і відверто відв'язані нацисти. Подивіться цей список", - сказав він.

Відзначимо, згідно з рядом ЗМІ, раніше в штабі суперниці Лукашенка на виборах Світлани Тіхановської заявили, що перше засідання координаційної ради опозиції Білорусії призначено на вівторок, на ньому будуть сформульовані вимоги до влади.

Ситуація в Білорусії

9 серпня в Білорусії пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту.

У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусії.

Всі кандидати в президенти Білорусії, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусії відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусії не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.

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Все по темі:

Протест, Лукашенко, Опозиция, Білорусь, Тіхановська.

Автор:

Телеграф
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