43-й день протестів: жителі Хабаровська знову вийшли на вулиці

Сім тижнів поспіль люди в Хабаровську виходять на мітинги в підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала. За даними місцевої адміністрації, на сьогоднішню акцію вийшли близько 1500 чоловік.

Деякі з присутніх захопили з собою плакати і транспаранти:

"Фургалу необхідний міжнародний захист", "Врятувати Фургала - врятувати свободу", "Скільки б влада ні штрафувала - будемо битися за Фургала". Про це пише DW.

Крім того, у мітингувальників з'явився новий "Фургаломобіль". Це - синій мікроавтобус, обклеєний фотографіями екс-губернатора і гаслами "Руки геть від Фургала". На боці транспортного засобу зроблено напис "Перемен требуют наши сердца".

Старий "Фургаломобіль" на безлічі протестних акцій їхав на чолі колони протестуючих, проте після арешту його водія Ростислава Буряка, взятого під варту на вісім діб за статтею про створення перешкод руху транспорту на акціях протесту, машина перестала з'являтися на акціях.

В Хабаровске по субботам обычно проходит массовое кормление голубей на площадах и центральных улицах. Мы проведём для вас прямой эфир на YouTube, подключайтесь: https://t.co/ceEUYHv0fo В этом треде будет текстовая трансляция с фото и видео. — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 22, 2020

На цей раз учасники ходи трохи змінили свій традиційний маршрут і, пройшовши по вулиці Пушкіна, попрямували в сторону Амура.

Хабаровск сегодня в 43-й раз вышел на улицу. Почти два месяца массовых акций и ноль реакции власти на требования людей. Это напрямую отражается в лозунгах pic.twitter.com/uJlzy38Eao — Alexander Reza 112+ (@volk2003) August 22, 2020

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня. Його звинуватили нібито у причетності до організації вбивств на початку 2000-х років. Після цього Фургала відправили в Москву, де суд відправив його під арешт на два місяці.

20 липня президент РФ Володимир Путін відправив його у відставку в зв'язку з "втратою довіри".