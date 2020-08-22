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Субота, 22.08.2020
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43-й день протестів: жителі Хабаровська знову вийшли на вулиці

43-й день протестів: жителі Хабаровська знову вийшли на вулиці
18:00 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Сім тижнів поспіль люди в Хабаровську виходять на мітинги в підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала. За даними місцевої адміністрації, на сьогоднішню акцію вийшли близько 1500 чоловік.

Деякі з присутніх захопили з собою плакати і транспаранти:

"Фургалу необхідний міжнародний захист", "Врятувати Фургала - врятувати свободу", "Скільки б влада ні штрафувала - будемо битися за Фургала". Про це пише DW.

Крім того, у мітингувальників з'явився новий "Фургаломобіль". Це - синій мікроавтобус, обклеєний фотографіями екс-губернатора і гаслами "Руки геть від Фургала". На боці транспортного засобу зроблено напис "Перемен требуют наши сердца".

Старий "Фургаломобіль" на безлічі протестних акцій їхав на чолі колони протестуючих, проте після арешту його водія Ростислава Буряка, взятого під варту на вісім діб за статтею про створення перешкод руху транспорту на акціях протесту, машина перестала з'являтися на акціях.

 

На цей раз учасники ходи трохи змінили свій традиційний маршрут і, пройшовши по вулиці Пушкіна, попрямували в сторону Амура.

 

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня. Його звинуватили нібито у причетності до організації вбивств на початку 2000-х років. Після цього Фургала відправили в Москву, де суд відправив його під арешт на два місяці.

20 липня президент РФ Володимир Путін відправив його у відставку в зв'язку з "втратою довіри".

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Все по темі:

Протест, Путин, Хабаровск, Росія, Сергій Фургал.

Автор:

Телеграф
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