Вірменія обстріляла місто Гянджа в Азербайджані: з'явилося відео наслідків

Єреван здійснив ракетний обстріл міста Гянджа. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

"Вірменські збройні сили обстрілюють Гянджу", - заявляють у відомстві. Також кількома годинами раніше назад Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі двох азербайджанських міст - Тертер і Горадіз.

Відео наслідків обстрілу:

Results of Armenia's massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020