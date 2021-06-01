Захід знає, але мовчить: що відомо про роль Росії в історії з викраденням літака Ryanair в Білорусі

Міжнародні офіційні особи та представники білоруської і російської опозиції сходяться на думці, що режим Лукашенко не міг сам провести операцію з захоплення літака авіакомпанії Ryanair і арешту журналіста Романа Протасевича.

Відповіді на виникаючі в цьому відношенні питання спробували дати в статті Брайана Уітмор – старшого наукового співробітника Євразійського центру Атлантичної ради, ад'юнкт-професора Техаського університету в Арлінгтоні та ведучого подкасту "Вертикаль влади" на сайті Atlantic Council, переклад якої вам пропонує "Телеграф".

Цю подію назвали актом повітряного піратства, що спонсорувався державою, викраденням літака і викраденням людини. Вона призвела до припинення польотів літаків європейських авіакомпаній над територією Білорусі та заборони білоруським перевізникам літати над повітряним простором ЄС або використовувати його аеропорти. Цей акт ізолював Білорусь, як ніколи раніше. І це майже напевно викличе новий раунд санкцій США і ЄС проти країни.

Але залишаються серйозні питання про те, чи діяв авторитарний режим Олександра Лукашенко самостійно, змусивши Ryanair здійснити посадку рейсу 4978 в Мінську, де білоруська влада заарештували журналіста-дисидента Романа Протасевича, який проживав у вигнанні в Литві, і його подругу Софію Сапегу. Зокрема, чи отримував Лукашенко таємну допомогу від Росії у викраденні комерційного авіалайнера, що здійснював рейс між двома країнами Європейського Союзу? Чи були дії Путіна і Лукашенка узгоджені в цьому нахабному акті повітряного піратства? І якщо так, то які наслідки це буде мати для політики Заходу?

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб сказав, що йому "дуже важко повірити в те, що такого роду дії могли бути виконані, принаймні, без згоди влади в Москві". Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков назвав коментар Рааба "нав'язливою русофобією".

На даний момент велика частина підозр щодо можливої причетності Москви носить непрямий характер. Російські та білоруські системи ППО глибоко інтегровані, так само як і їх збройні сили і служби безпеки, тому багатьом важко повірити в те, що режим Путіна, як мінімум, не знав про операцію.

Конфіденційний неопублікований звіт Мінського Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень, відомий своїми відмінними джерелами в білоруській і російській еліті, припускає, що участь Москви, ймовірно, була більш масштабною і активною. Згідно зі звітом: "Очевидно, що білоруські спецслужби ... не мають ресурсів, щоб відстежувати пересування навіть провідних діячів опозиції за кордоном, вести зовнішнє стеження за кордоном і відповідно координувати роботу білоруських служб всередині країни. Тому участь російських спецслужб на всіх етапах операції по затриманню Протасевича не викликає сумнівів ".

Є також цікавий випадок, коли три невпізнаних людини на борту літака залишилися в Мінську після вимушеної посадки, і не летіли в Вільнюс. Початкові непідтверджені повідомлення вказували, що вони були громадянами Росії. Одне з таких повідомлень надійшло від впливового Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, який має понад 160 тисяч читачів, і стверджує, що "розкриває секрети чиновників, олігархів, гангстерів і силовиків". У повідомленні від 23 травня канал стверджував, що його джерела повідомили, що деякі з тих, хто покинув борт літака в Мінську, були російськими оперативниками, які допомагали білоруському КДБ і мали при собі документи. "Вони були головними організаторами цієї операції, але поступилися славою своїм колегам з Білорусі".

Так само російський опозиційний політик Ілля Яшин написав в Twitter: "Схоже, це була спільна операція ФСБ і білоруського КДБ".

Але видання "The New York Times" з посиланням на литовські офіційні особи заявило, що один з невідомих пасажирів, які залишили борт в Мінську, був громадянином Греції, а двоє інших - громадянами Білорусі, додавши, що "невпевненість в їх особистості викликає питання про те , чи брали вони якусь роль в операції ".

Офіційна реакція Росії і прокремлівських ЗМІ, які, здавалося, були озброєні готовими тезами для виправдання і підтримки Білорусі, також викликала підозри. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова назвала реакцію Заходу "шокуючою". Вона також швидко зорієнтувалася і в якості виправдання дій Білорусі згадала інцидент 2013 року, коли літак президента Болівії Ево Моралеса був змушений приземлитися в Австрії через підозри в тому, що на борту перебував американський утікач Едвард Сноуден. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав підхід Білорусі до цього інциденту "розумним".

Ця криза, схоже, просуває мету Москви - посилити ізоляцію Білорусі від Заходу і її залежність від Росії. Крім того, здається очевидним, що раз і назавжди виключаються будь-які спроби Лукашенко повернутися до своєї гри лавірування між Москвою і Заходом, яка велась до серпня 2020 року, з метою досягнення максимального ступеня геополітичної гнучкості.

"У Москви є певні тактичні вигоди від цієї кризи, оскільки вона робить Лукашенко більш залежним від Росії", - заявив виданню Bloomberg Андрій Кортунов, голова заснованої Кремлем Ради з міжнародних справ Росії.

Цей інцидент став не першим випадком, коли Росія отримала таку "тактичну вигоду" за останні тижні. Міжнародна криза, пов'язана з рейсом 4978 авіакомпанії Ryanair і арешти Протасевича і Сапеги, відбулися трохи більше ніж через місяць після того, як Федеральна служба безпеки Росії заарештувала двох білорусів, в тому числі одного з американським громадянством, і звинуватила їх в змові з метою скоєння державного перевороту проти Лукашенка під час подій 9 травня, в день Параду Перемоги в Мінську. Ці звинувачення в змові також, цілком імовірно, були спрямовані на досягнення стратегічних цілей Росії щодо ізоляції Лукашенко і посилення його залежності від Москви.

Криза трапляється усього за кілька тижнів до того, як президент США Джо Байден зустрінеться з Путіним в Женеві 16 червня. І хоча докази причетності Росії до цього моменту в основному непрямі, вони привертають увагу західних офіційних осіб.

У своєму виступі, опублікованому в "Financial Times", канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала: "Коли я буду розмовляти з президентом Росії, це питання обов'язково буде на порядку денному. Але зараз ми не можемо займатися домислами. Відомо, що між Білоруссю і Росією існують тісні відносини. Але, як я вже сказала, підтверджених даних немає".

Радослав Сікорський, член Європейського парламенту, який займав пост міністра закордонних справ і оборони Польщі, написав в Twitter, що якщо з'ясується, що в цьому замішана Москва, то "російські кадри і російські активи також повинні будуть піддані санкціям".

Незалежно від того, чи приймала Росія безпосередню участь в цьому акті повітряного піратства та викрадення людей, як головний міжнародний покровитель Лукашенко, Кремль несе більшу відповідальність за його дії. Я неодноразово стверджував в цьому відношенні, що санкції проти режиму Лукашенка повинні також бути націлені на його російських прихильників. Угон рейсу 4978 Ryanair і викрадення Романа Протасевича тільки підтверджує, що прийшов час нанести серйозний удар двом диктаторам Путіну і Лукашенку.