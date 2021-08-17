Команда потребувала сучасних колісних візків і звернулася за допомогою

Напередодні відʼїзду паралімпійської збірної команди з плавання до Токіо, 16 серпня, у басейні Купава, що в Броварах, відбулася зустріч з благодійним фондом Parimatch Foundation та компанією Parimatch. Нагодою для зустрічі стала особлива партнерська підтримка національної паралімпійської збірної команди України та Національного паралімпійського комітету України перед Паралімпіадою в Токіо-2020.

Команда потребувала сучасних колісних візків та звернулася за допомогою до Parimatch Foundation. Спортивні досягнення українських паралімпійців напряму залежать від комфортних умов у побуті та тренуваннях, тому до ініціативи доєдналася компанія Parimatch Ukraine, яка підтримує український спорт на всіх його рівнях. В рамках програми сталого розвитку компанії були модернізовані візки для паралімпійської збірної команди з плавання.

"Ми дуже цінуємо потужну співпрацю наших партнерів з Національним комітетом спорту інвалідів України, яка кілька років тому розпочалась з підтримки дітей з інвалідністю, обдарованих у спорті – "Так, я можу!". А сьогодні ми особливо вдячні за те, що вони відгукнулись на наше прохання в критичний момент для національної збірної команди України: в час, коли не вистачило коштів на покращену, пристосовану для кожного спортсмена, версію візків для національної збірної учасників Паралімпіади-2020. Вдячні за цю допомогу, за вміння підставити своє сильне плече у надважкий момент", – зазначив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Спортсмени національної команди задоволені якістю візків та впевнені, що це забезпечить додаткові можливості для високих спортивних результатів українських параатлетів на літніх Паралімпійських іграх. До збірної плавання входить 39 спортсменів. Зокрема Єлизавета Мерешко, яка стане прапороносцем України у Токіо, поділилася емоціями — багаторазова чемпіонка та бронзова призерка Паралімпіади в Ріо відзначила, що будь-яка підтримка важлива, тим паче, коли і словом, і ділом.

"Ці хлопці та дівчата – герої! Завдяки їм український прапор підіймається на світовій спортивній арені, а гімн звучить у різних куточках світу. В момент, коли наші паралімпійці потребували допомоги, Parimatch, як соціально-відповідальна компанія, просто не могла залишитися в стороні. Сподіваємося, що наш невеликий внесок допоможе нашим спортсменам у досягненні нових висот та віримо, що українська паралімпійська збірна посяде найвищі місця у командному заліку Токіо", – сказав директор зі сталого розвитку Parimatch Ukraine Вадим Місюра.

Журналісти, паралімпійці та представники фонду мали змогу поспілкуватися у неформальних обставинах і побажати успіхів у виступах на найважливіших змаганнях у житті кожного параатлета. Високі результати українських спортсменів спонукають небайдужий та відповідальний бізнес до підтримки та розвитку спорту у всіх сферах життя.