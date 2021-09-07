Україна кіберспортивна. Як пройшов перший рік для нового виду спорту

7 вересня 2020 року кіберспорт було визнано видом спорту в Україні. Всього за рік відбулося 100+ турнірів, в яких взяли участь понад 14 тисяч учасників-кіберспортсменів. Охоплення Чемпіонату України досягли відмітки у 10 мільйонів переглядів. Було розіграно понад 2,5 мільйонів гривень призових. З них більше половини було розіграно у змаганнях проведених спільно з офіційним спортивним спонсором Федерації кіберспорту України (UESF) Parimatch Ukraine (Чемпіонат України – 1 млн грн, Кубок України – 250 тис. грн). Саме Кубок України, організований Федерацією, увійшов в історію як наймасштабніший кібертурнір країни за останні декілька років, він зібрав 1525 учасників. Таким чином Федерація, якій присвоєно статус національної, об’єднала найбільші міста України.

Федерація кіберспорту України (UESF) за рік змогла вивести змагання на абсолютно новий рівень. Активно продовжується популяризація кіберспорту який, не виключено, цілком можуть включити навіть до Олімпійських видів спорту. І коли це станеться, у нас вже будуть спортсмени, які зможуть гідно представити країну на Іграх. В Національному університеті фізичного виховання і спорту України за підтримки UESF минулого року відкрито кіберспортивну магістратуру, а цього року вже відкрито бакалаврат.

Артур Єрмолаєв (член правління, віце-президент UESF): 7 вересня український кіберспорт відмічає визначну подію — річницю визнання кіберспорту офіційним видом спорту. Ми пишаємось, що команда Федерації домоглась цього статусу. За цей рік UESF плідно працювала та докладала максимум зусиль для розвитку кіберспорту в Україні. Дякуємо за підтримку нашим партнерам та Державі, кожному гравцю та вболівальнику. Попереду ще багато планів та подій, турнірів та зустрічей. Ми віримо, що з кожним роком ми будемо себе перевершувати, масштабуватись і розвиватись!

За останній час компанія Parimatch Ukraine підтримала низку ініціатив UESF, серед яких є популярний соціальний онлайн-проект "CyberUP: Вчись! Тренуйся! Перемагай!". Це змагання, які популяризують фізичну підготовку, ерудицію та здоров’я кіберспортсменів. Під час футбольного Євро 2020 компанія запустила Україною унікальну кібер фуру-трансформер, яка об’їхала 11 міст — в кожному було проведено турніри з дисциплін Dota 2 та CS:GO для усіх бажаючих. Кіберспортивні зони працювали на фестивалі Atlas Weekend.

Не менш важливим є і запуск Федерацією власної української студії для трансляції національних та міжнародних турнірів, таких як WePlay AniMajor, StarLadder RMR та інші.

Павло Кожухар (директор з розвитку бізнесу Parimatch Ukraine): Як технологічна та інноваційна компанія ми завжди підтримували кіберспорт і можемо сказати, що визнання його офіційним видом спорту відкрило багато нових можливостей. Разом із UESF лише за рік ми змогли зробити багато корисного та збільшити підтримку кіберспорту. Україна вже була відома на кіберспортивній карті світу, а зараз стало ще більше турнірів, гравців і фанатів. Ми бачимо, як необхідно розвиватися далі і впевнені, що невдовзі нас очікують значні досягнення.

Якщо таких результатів було досягнуто лише за рік, можна тільки уявити, що нас очікує у майбутньому. Про кіберспортивну Україну вже говорять у світі і це тільки початок.