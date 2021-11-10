У Києві пройшла конференція з розвитку жіночого футболу в Україні та світі

Український жіночий футбол рухається у правильному напрямку

У столичному PM Hall відбулася зустріч PM Media club, на якій представники Parimatch Ukraine та ФК Шахтар обговорили перспективи розвитку жіночого футболу в Україні. Також у рамках заходу було представлено партнерство Parimatch Ukraine із жіночою командою ФК «Шахтар».

Спікерами заходу стали директор зі стратегічного розвитку та комунікацій ФК Шахтар Юрій Свиридов, Head of Сommunications Parimatch Ukraine Олена Кобозєва, заступник начальника відділу жіночого футболу УАФ Сергія Новіков, операційний директор жіночої команди Евертона Алан МакТевіш, а також, інфлюенсер та благодійниця Олександра Лобода.

Вже зараз жіночий футбол – одна із найперспективніших командних ігор для жінок, а українські футболістки демонструють добрі результати. Нагадаємо, що вже з поточного футбольного сезону УАФ зобов’язала усі клуби УПЛ створити жіночі команди. Також у нас вже є сильна збірна з футзалу, яка виграла усі матчі відбору на ЧЄ-2022.

Добре справи і в інших видах спорту. Волейбольний СК Прометей уперше у своїй історії вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів. Баскетболістка Аліна Ягупова, яка виступає у турецькому Фенербахчі, два сезони поспіль стає MVP Євроліги. Якщо ж говорити про популярність наших спортсменок, то інстаграм Еліни Світоліної налічує понад 800 тисяч передплатників, а Дарина Білодід та Марина Бех-Романчик уже наближаються до позначки півмільйона підписників.

Head of Сommunications Parimatch Ukraine Олена Кобозєва: Результати українських спортсменок показують, що вони справді круті та готові приносити перемоги країні. Жіночий спорт ні в чому не поступається чоловічому. Це світовий тренд – який Україна вже наздоганяє. Саме тому ми проводимо цей захід, щоби більше розповісти про можливості жіночого спорту, зокрема футболу. Ми маємо активно розвивати цей напрямок. І Patimatch Ukraine, як перша легальна беттінг-компанія, зацікавлена у цьому. Ми раді розпочати співпрацю з жіночою командою ФК Шахтар, впевнені, що вона демонструватиме найкращі результати в українському футболі та голосно заявить про себе в Європі.

Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій ФК «Шахтар» Юрій Свиридов: Наша місія – встановлювати нові межі досконалості у футболі. УЄФА, ФІФА та УАФ докладають багато зусиль для розвитку жіночого футболу, ми раді бути частиною глобального тренду та реалізовувати його. І нам приємно, що наш старий партнер Parimatch Ukraine нас підтримує.

Юрій Свиридов наголосив на кроках для розвитку жіночого футболу.

Також у рамках конференції було презентовано невеликий ролик, у якому Шахтар розповів про свою жіночу команду та бачення її розвитку найближчими роками.

Заступник начальника відділу жіночого футболу УАФ Сергій Новіков: Жіночий футбол швидко розвивається. Про нього говорять, відбуваються трансляції матчів, уболівальники цікавляться результатами. А років п’ять тому мало хто міг назвати бодай одну команду. Проект розвитку жіночого футболу в Україні зараз проводиться у рамках стратегії УЄФА "Час діяти". Вона спрямована на країни, де мало знають про жіночий футбол. Проект розрахований на п’ять років, і ми сподіваємося, що за його результатами про наші клуби та збірну все частіше говоритимуть у Європі.

Сергій Новіков вважає, що жіночий український футбол стрімко розвивається.

Особливим гостем заходу став представник Евертона, клуб-партнер Parimatch. Алан МакТевіш розповів про успіхи своєї команди і підкреслив, що популярність цього виду спорту стрімко зростатиме найближчими роками.

Операційний директор жіночої команди Евертона Алан МакТевіш: Згідно з опитуванням, яке ми провели, 46% людей цікавиться футболом і до 2026 року 60% цікавитимуться футболом і 31% цікавитимуться жіночим футболом. В Україні це мають розуміти та зробити свій внесок у розвиток жіночого футболу. До того ж, він буде цікавий не тільки чоловікам, а й жінкам, а це зовсім нова аудиторія. І це не лише вболівальниці, жінки все більше хотітимуть займатись футболом.

Марія Денищич, капітан жіночої команди ФК Шахтар: До Шахтаря я грала в Португалії і можу сказати, що там спортсменки більш підготовлені атлетично, грають агресивніше. Для мене це був корисний досвід. Також там жіночий футбол популярніший. Часто я чула, що футбол не жіночий вид спорту. На жаль, є така упередженість. Але спільними зусиллями, із Шахтарем та іншими клубами, ми доведемо, що жіночий футбол не поступається чоловічому.

Марія Денищич розповіла про переваги українських футболісток над європейськими

За підсумками зустрічі можна сказати, що перші кроки щодо розвитку українського футболу вже зроблено. Звичайно, нам потрібен час, щоб досягти справді вагомих результатів. Але головне, що у нас є план та розуміння, як рухатися вперед, а також допомога, досвід та експертиза Parimatch та європейських партнерів компанії.