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"Я давно готовий до чемпіонського великого бою". Берінчик розповів про повернення у кулачні бої та перспективи у боксі

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Денис Берінчик Новина оновлена 16 лютого 2022, 15:14
Денис Берінчик

Український боксер взяв участь у YouTube-проекті на каналі Parimatch Ukraine.

Денис Берінчик, призер Олімпіади та чемпіон за версією WBO International, взяв участь у YouTube-проекті "10 запитань від Parimatch" на каналі Parimatch Ukraine. Поставити запитання боксерові була можливість у всіх підписників каналу та фанатів українського рубаки. Денис розповів, що завжди готовий до нових викликів і про те, що його мотивує через 23 роки в боксі.

Берінчик поділився, що порадив би собі в юності більше тренуватися, а бокс сформував у ньому характер: "Найголовніше – підніматися, коли тебе збивають. Бокс вчить не залишатися на місці, а йти вперед. Головне, завжди робити висновки та не повторювати помилок".

Коли відбудеться бій Дениса Берінчика на голих кулаках, у чому проявляється для нього відповідальність і заради чого він готовий більше ніколи не займатися боксом. Відповіді на ці запитання можна дізнатися з інтерв'ю боксера на офіційному каналі Parimatch Ukraine на YouTube.

Раніше у проекті "10 запитань від Parimatch" вже взяли участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик, перший український олімпійський скелетоніст Владислав Гераскевич, чемпіон Bellator Ярослав Амосов та чемпіон світу з CS:GO Данило "Zeus" Тесленко.

Теги:
#Денис Берінчик #Parimatch Ukraine
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