ЧС-2022. Аргентина – Франція. Останній шанс Мессі стати чемпіоном світу

Фінал. 18 грудня. 17.00. Лусаїл. Стадіон "Лусаїл" Стедіум". Трансляція: "Суспільне" та MEGOGO. LIVE-трансляція: Parimatch Ukraine

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Найочікуваніший матч цього чемпіонату світу. Збірна Франції спробує стати лише третьою командою в історії та другою за 60 років, якій вдалося захистити титул чемпіона світу. У 1934 та 1938 роках двічі поспіль Мундіаль вигравала Італія, а у 1958 та 1962 роках — Бразилія. А ось збірна Аргентини востаннє тріумфувала на чемпіонаті світу у 1986 році з Дієго Марадоною у складі, і ми точно знаємо, хто прагне повторити досягнення легендарного співвітчизника.

Аргентина

Ми говоримо Аргентина, а маємо на увазі Мессі. У 2014му після найпечальнішого фото у своїй кар’єрі (фотографи зловили Лео, коли той йшов у роздягальню повз кубок світу після програного фіналу Німеччині), нападник був близький до того, щоб піти зі збірної. На щастя для вболівальників "альбіселесте" він все ж залишився, і побив майже всі рекорди на рівні національної команди, і не тільки.

Мессі зіграв 25 матчів у фінальних частинах п’яти чемпіонатів світу та повторив рекорд Маттеуса. В півфіналі проти Хорватії він забив свій 11-й гол на ЧС та перевершив національний рекорд Батістути. Після першого м'яча за кар'єру у плей-офф нападник відзначався на кожній стадії до фіналу. По системі "гол плюс пас" (11+9) він один з найкращих за всю історію турнірів разом з великими Пеле, Роналдо, Гердом Мюллером та Мирославом Клозе. Ліонель вже заявив, що недільний матч стане для нього останнім на чемпіонатах світу. І він щасливий, що це буде саме фінал. До найбільшої його мрії та моменту рівняння з Марадоною залишається лише один крок.

Франція

Франція стала першою європейською командою чемпіонам світу у XXI столітті, яка все ж вийшла у плей-офф на наступному турнірі, і першою після Бразилії, яка дійшла до фіналу у статусі чемпіона світу. Бразильці зробили це у 1998му, коли титул в них відібрали як раз французи з Дідьє Дешамом у складі. Тепер Дешам-тренер намагатиметься творити історію та зберегти кубок у протистоянні з сильним суперником з яскравим лідером.

Франція в Катарі виглядає дуже стабільною командою. Вони виграли всі потрібні матчі на турнірі та доволі легко пройшли сітку плей-офф. І хоча в атаці "Les Blues" діють переконливіше завдяки Мбаппе, Антуану Грізманну та Олів'є Жиру, але й в обороні є позитивна динаміка. Принаймні в півфіналі французи вперше на цьому ЧС залишили свої ворота на замку.

Прогноз від Parimatch Ukraine

На думку експертів Parimatch Ukraine Франція та Аргентина мають рівні шанси на здобуття головного футбольного трофею. Перемога представників Європи оцінюється котируванням 2.80, а тріумф підопічних Скалоні йде за таким самим курсом. На нічию пропонують поставити за 3.10.

Не варто очікувати результативну гру, проте шанси на те, що суперники обміняються голами, оцінено за курсом 2.03. А найімовірніший рахунок в основний час – 1:1 йде за 6.20.

Спеціально для YouTube каналу Parimatch Ukraine своїм прогнозом на матч Аргентина — Франція поділилися відомі українські футбольні вболівальники та експерти. Кого Микола Зирянов, Ігор Циганик та Володимир Кобельков підтримають у фіналі, та чому, дивіться у SportHub подкаст.:

Фінали та статистика протистоянь

Аргентинці грали у фіналах чемпіонатів світу п'ять разів, двічі перемагали, тричі поступалися. Перемоги датуються 1978 роком, коли в фіналі домашнього для Аргентини Мундіалю команда у додатковий час обіграла Нідерланди 3:1, та 1986-м, коли Марадона та Ко творили дива, а в фіналі здолали ФРН – 3:2.

Аргентина дісталася фіналу і в першому в історії чемпіонаті світу у 1930му, переможцем якого, як всі ми знаємо, став Уругвай. Дві інші поразки у фіналах південноамериканці зазнали від Німеччини. З однаковим рахунком 0:1 вони програли на ЧС-1990 та ЧС-2014.

Збірна Франції грала у фіналах чемпіонатів світу тричі – дві перемоги та поразка. Свій перший історичний титул французи здобули теж на домашньому ЧС-1998, за 8 років у Німеччині у фіналі, який назавжди запам’ятається вилученням Зідана за удар головою Метерацці, Франція поступилася Італії в серії пенальті. Третій фінал Франції – перемога 4:2 над Хорватією на попередньому ЧС-2018.

На чемпіонатах світу Франція та Аргентина грали між собою тричі, що цікаво кожен раз переможець очної зустрічі доходив як мінімум до фіналу турніру. Так Аргентина перемагала французів в групі на ЧС-1930 (1:0) та ЧС-1978 (2:1), а Франція вибила аргентинців на стадії 1/8 фіналу ЧС-2018 (4:3). Фінал у Катарі – четверте протистояння цих збірних. І це фінал.

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