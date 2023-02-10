IEM Katowice – розпочинаються вирішальні матчі! Які шанси NAVI у чвертьфіналі турніру у Польщі?

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Сьогодні розпочинається play-off стадія щорічного турніру від ESL в Польщі, на якому 24 команди розігрують призовий фонд у $1,000,000.

Для NAVI груповий етап турніру, попри сподівання самих гравців, закінчився безкомпромісною поразкою в матчі проти G2. Отож чорно-жовті розпочнуть етап Play-off зі стадії чвертьфіналів й сьогодні о 16:30 зустрінуться з Outsiders.

Незважаючи на не дуже сильну форму чорно-жовтих, аналітики Parimatch Ukraine оцінюють ймовірність перемоги NAVI у 60% та дають кеф 1,58. В свою чергу ймовірність перемоги Аутсайдерів становить 40%. Переможець сьогоднішнього матчу завтра зустрінеться у півфіналі з Heroic.

Також сьогодні о 20:00 відбудеться зустріч Vitality з Liquid, під час якої зʼясується супротивник G2 на етапі півфіналу турніру.

Гранд-фінал IEM Katowice 2023 розпочнеться в неділю, 12 лютого о 17:00. Переможець турніру отримає 400 тисяч доларів та слот на IEM Cologne 2023. Роби власний прогноз, хто стане найсильнішим та заряджай на IEM Katowice разом з Parimatch Ukraine!