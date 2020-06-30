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Олександра Хижняка-старшого нагородили орденом

Олександра Хижняка-старшого нагородили орденом
13:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: fbu.org.ua
Батько та тренер кращого боксера планети-2017, чемпіона світу, Європи та Європейських ігор Олександра Хижняка нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України із посиланням на Указ Президента України №254/2020 "Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Конституції України". 

Олександр Хижняк-старший удостоєний високої нагороди "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю".

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Нагадаємо, на початку червня нинішнього року Олександр Хижняк-молодший став головою комісії атлетів Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).

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Все по темі:

Бокс, За заслуги, Нагорода, Олександр Хижняк старший.

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