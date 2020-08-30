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Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)

Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)
Оновлено 11:16 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Американець Хосе Карлос Рамірес захистив свої титули в бою з українцем Віктор Постол.

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі американець Хосе Карлос Рамірес захистив свої пояси в бою з українцем Віктор Постол.

Бій пройшов в абсолютній рівній боротьбі за винятком сьомого раунду, коли Рамірес серією потужних ударом ледь не закінчив бій достроково, проте українець зумів "вижити" в рингу і вирівняти бій. У 9-му раунді Постол хорошою "двійку" також потряс опонента. Всі три чемпіонські раунди пройшли з невеликою перевагою українця, але ось судді віддали перевагу місцевому боксерові. У підсумку по закінченню 12-й раундів судді віддали перемогу Раміреса рішенням більшості: 114-114, 115-113 і 116-11.

Ранішеповідомлялося, що Теофімо Лопес-старший знову наїхав на Ломаченко.

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Все по темі:

Бокс, Виктор Постол, Хосе Карлос Рамирес.

Автор:

Телеграф
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