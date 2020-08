Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)

Американець Хосе Карлос Рамірес захистив свої титули в бою з українцем Віктор Постол.

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі американець Хосе Карлос Рамірес захистив свої пояси в бою з українцем Віктор Постол.

Бій пройшов в абсолютній рівній боротьбі за винятком сьомого раунду, коли Рамірес серією потужних ударом ледь не закінчив бій достроково, проте українець зумів "вижити" в рингу і вирівняти бій. У 9-му раунді Постол хорошою "двійку" також потряс опонента. Всі три чемпіонські раунди пройшли з невеликою перевагою українця, але ось судді віддали перевагу місцевому боксерові. У підсумку по закінченню 12-й раундів судді віддали перемогу Раміреса рішенням більшості: 114-114, 115-113 і 116-11.

AND STILL! @RamirezBoxing retains his unified junior welterweight championship in a hard fought battle with Viktor Postal. #RamirezPostol pic.twitter.com/5y0S6Oz8k3 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 30, 2020

R7 power surge from the champ #RamirezPostol | Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE — Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020

