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Кубок світу: збірна України їде за медалями

Кубок світу: збірна України їде за медалями
14:01 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф

Новини спорту:З 12 по 15 березня в Фінляндії відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону.

І з огляду на, як пройшов для нашої збірної попередній етап в Чехії, ми знову будемо чекати від наших спортсменів медалей.

Чоловіча збірна України в естафетній гонці виступала в складі Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та виборола друге місце. Також Дмитро Підручний ледь не дотягнувся до бронзи в мас-старті, на фініші він поступився німцеві Арнд Пайффер і став четвертим. Жіноча збірна в складі Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна також прийшла до фінішу четвертою, відставши від Німеччини менш ніж на дві секунди. Будемо сподіватися, що в Фінляндії наша команда ще додасть.

Склад збірної України на етап КС в Контіолахті-2020

Що стосується загального заліку і боротьби за «кришталевий глобус», то у жінок продовжує впевнено лідирувати італійка Доротея Вірер. Тут, схоже, сенсації нам чекати не варто. Аналітики Parimatch не бачать гідної конкуренції у Доротеї та віддають їй підсумкове перше місце. А ось у чоловіків загострюється боротьба між Мартеном Фуркад і Йоханнесом Бе.

Норвежець все ж дав хорошу фору французу, коли пропустив гонки у зв'язку з народженням дитини. Мартен, який подумує про завершення кар'єри прагне наостанок зібрати всі можливі трофеї та наздогнати його дуже непросто.

 

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Биатлон, Новини спорту, Збірна України, Кубок світу.
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