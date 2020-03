Тренер Жозе Моурінью в період пандемії став волонтером (Відео)

Так, португальський фахівець Жозе Моурінью приєднався до благодійної організації Age UK і допомогав розносити необхідні товари людям похилого віку. Про це повідомляє Tribuna.com.

"Моурінью розносив людям предмети першої необхідності в Енфілді, одному з боро (адміністративних одиниць) Лондона", - йдеться в повідомленні.

За даними сайту Worldometers, станом на 15:42 24 березня у світі зареєстрували 395 579 випадків зараження коронавірусом, з яких 103 732 осіб одужали і 17 234 людей померли.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act

(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ

— ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020