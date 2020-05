В США відбувся великий турнір UFC без глядачів

В американському Джексонвіллі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 249, який спочатку був запланований на 18 квітня, але був перенесений через коронавірус.

Турнір пройшов при порожніх трибунах.

У головному бою вечора Джастін Гетжі сенсаційно переміг Тоні Фергюсона, який не програвав в UFC з 2012 року.

Бій завершився у п'ятому раунді. За півтори хвилини до кінця рефері зупинив бій через закривавлене обличчя Фергюсона.

