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Неділя, 10.05.2020
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В США відбувся великий турнір UFC без глядачів

В США відбувся великий турнір UFC без глядачів
10:05 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:У головному бою вечора Джастін Гетжі нокаутував Тоні Фергюсона.

В американському Джексонвіллі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 249, який спочатку був запланований на 18 квітня, але був перенесений через коронавірус.

Турнір пройшов при порожніх трибунах.

У головному бою вечора Джастін Гетжі сенсаційно переміг Тоні Фергюсона, який не програвав в UFC з 2012 року.

Бій завершився у п'ятому раунді. За півтори хвилини до кінця рефері зупинив бій через закривавлене обличчя Фергюсона.

Гетжі завоював титул тимчасового чемпіона в легкій вазі і тепер повинен зустрітися з Хабібом Нурмагомедовим.

У другому за значимістю поєдинку вечора Генрі Сехудо нокаутував Домініка Круса, захистивши пояс чемпіона в найлегшій вазі. Після цього Сехудо оголосив про завершення кар'єри.

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Як повідомляв УНІАН, один з боїв турніру 249 був скасований після того, як коронавірус був виявлений в американського бійця.

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Все по темі:

США, Карантин, UFC 249, Турнір зі змішаних єдиноборств, Пусті трибуни, Без глядачів.
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