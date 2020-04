Новини спорту:Бразильський футболіст показав, як проводить вільний час вдома.

Футболіст "Парі Сен-Жермен" і збірної Бразилії Неймар показав перші успіхи в грі на піаніно.

Зірковий нападник вирішив не втрачати час на карантині та почав розвивати навички гри на інструменті. Бразилець зіграв хіт "All of me", який виконує John Legend.

Варто зазначити, що вдома Неймар ходить у формі клубу НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" з прізвищем знаменитого баскетболіста Кобі Браянта, який у січні загинув в авіакатастрофі. Відео опублікував Twitter-акаунт LIGI.

Neymar used his home time to learn how to play the piano.



IG : neymarjr pic.twitter.com/LXFYwV8pVo — LIGI ™ (at ) (@OfficialLIGI) April 27, 2020

Нагадаємо, практично весь світовий футбол був зупинений через пандемію коронавірусу. Футболісти перебувають на самоізоляції по домівках.