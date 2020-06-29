Зідан: Не звертаю уваги на лідерство Реалу – доля титулу вирішиться в останній момент

Головний тренер мадридського "Реалу" Зінедін Зідан прокоментував результат матчу Ла Ліги з "Еспаньолом" (1:0), а також відзначив автора гольової передачі – француза Каріма Бензема. Цитує наставника "вершкових" Marca. "Реал" відірвався від "Барселони" на 2 очки.

"Я задоволений діями моїх підопічних. Перемагати поспіль непросто, я вітаю хлопців. Не звертаю уваги на факт лідерства у таблиці, адже доля титулу вирішиться в останній момент. Сьогодні всі побачили, як важко грати з аутсайдером. Бензема? Я не здивований. Карим – винахідливий гравець, його пас п'ятою вийшов прекрасним. Ця гольова передача може стати одним із найкращих моментів у сезоні".

Цікаво, що Бензема досяг двозначної позначки по голам та асистам у сезоні. Це 10-та результативна передача Каріма в сезоні. Раніше це вдалося нападаючим "Барселони" – Ліонелю Мессі (26+21) та Луїса Суареса (16+11).