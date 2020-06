Зідан: Не звертаю уваги на лідерство Реалу – доля титулу вирішиться в останній момент

"Я задоволений діями моїх підопічних. Перемагати поспіль непросто, я вітаю хлопців. Не звертаю уваги на факт лідерства у таблиці, адже доля титулу вирішиться в останній момент. Сьогодні всі побачили, як важко грати з аутсайдером. Бензема? Я не здивований. Карим – винахідливий гравець, його пас п'ятою вийшов прекрасним. Ця гольова передача може стати одним із найкращих моментів у сезоні".

Цікаво, що Бензема досяг двозначної позначки по голам та асистам у сезоні. Це 10-та результативна передача Каріма в сезоні. Раніше це вдалося нападаючим "Барселони" – Ліонелю Мессі (26+21) та Луїса Суареса (16+11).

3 - @realmadriden striker Karim Benzema is the third @LaLigaEN player to reach double figures for both goals (22) and assists (10) in 2019/20 in all competitions, after Lionel Messi (26 & 21) and Luis Suárez (16 & 11). Genie. pic.twitter.com/aFKjOASBOI

— OptaJose (@OptaJose) June 28, 2020