"Ліверпуль" вперше з січня 2019-го не зміг здобути перемогу вдома, зігравши внічию з "Бернлі"

Господарі відкрили рахунок на 34-й хвилині матчу - відзначився захисник Ендрю Робертсон. У гостей забив нападник Джей Родрігес.

«Ліверпуль» з 93 очками лідирує в турнірній таблиці АПЛ, мерсисайдці достроково стали чемпіонами Англії. «Бернлі» - 9-й рядок і 50 балів.

Чемпіонат Англії. Прем'єр Ліга

35-й тур

«Ліверпуль» - «Бернлі» - 1: 1 (1: 0)

Голи: Робертсон, 34 (1: 0). Родрігес, 69 (1: 1).

«Ліверпуль»: Аліссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Вільямс (Олександр-Арнолд, 69), Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабінью, Джонс (Кейта, 69), Роберту Фірміну, Салах, Мане.

«Бернлі»: Поуп, Бардслі, Пітерс (Гвюдмундссон, 65), Лонг, Тарковського, Тейлор, Вествуд, Браунхіл, Родрігес, Вуд (Видра, 65), Макнейл.

Попередження: Гомес, 80. Бардслі, 88. Поуп, 89.

Суддя: Кут.

11 липня. Ліверпуль. Стадіон «Енфілд».

Liverpool have failed to win a Premier League game at Anfield for the first time since January 2019 pic.twitter.com/SoPyJYa620