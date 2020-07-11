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"Ліверпуль" вперше з січня 2019-го не зміг здобути перемогу вдома, зігравши внічию з "Бернлі"

"Ліверпуль" вперше з січня 2019-го не зміг здобути перемогу вдома, зігравши внічию з "Бернлі"
Оновлено 21:57 Сб, 11 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
«Ліверпуль» на своєму полі зіграв внічию з «Бернлі» (1: 1) в матчі 35-го туру чемпіонату Англії. Зустріч пройшла на стадіоні «Енфілд». Про це пише Спорт Экспрес.

Господарі відкрили рахунок на 34-й хвилині матчу - відзначився захисник Ендрю Робертсон. У гостей забив нападник Джей Родрігес.

«Ліверпуль» з 93 очками лідирує в турнірній таблиці АПЛ, мерсисайдці достроково стали чемпіонами Англії. «Бернлі» - 9-й рядок і 50 балів.

Чемпіонат Англії. Прем'єр Ліга

35-й тур

«Ліверпуль» - «Бернлі» - 1: 1 (1: 0)

Голи: Робертсон, 34 (1: 0). Родрігес, 69 (1: 1).

«Ліверпуль»: Аліссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Вільямс (Олександр-Арнолд, 69), Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабінью, Джонс (Кейта, 69), Роберту Фірміну, Салах, Мане.

«Бернлі»: Поуп, Бардслі, Пітерс (Гвюдмундссон, 65), Лонг, Тарковського, Тейлор, Вествуд, Браунхіл, Родрігес, Вуд (Видра, 65), Макнейл.

Попередження: Гомес, 80. Бардслі, 88. Поуп, 89.

Суддя: Кут.

11 липня. Ліверпуль. Стадіон «Енфілд».

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Ливерпуль, Бернли.

Автор:

Телеграф
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