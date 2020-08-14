Динамо хоче придбати півзахисника Лестера

За інформацією джерела, 31-річний португальський хавбек зацікавив два клуби Східної Європи.
На гравця претендують київське Динамо і московський ЦСКА.
Відзначимо, всю минулорічну кампанію колишній гравець національної збірної Португалії провів в оренді в Монако.
У сезоні 19/20 Сілва взяв участь в 21-му поєдинку монегасків, відзначившись двома результативними передачами.
Контракт Адріэна з Лестером діє до 30 червня 2021 року, а орієнтовна трансферна вартість гравця становит € 8 млн.
Відзначимо, в серпні 2017 року Лестерс купив хавбека у Спортинга за € 25 млн.