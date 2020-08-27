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Ліга чемпіонів: результати матчів кваліфікації і потенційні суперники Динамо

Ліга чемпіонів: результати матчів кваліфікації і потенційні суперники Динамо
10:40 Сьогодні Телеграф
У середу, 26 серпня, відбулося безліч матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Брестську Динамо Артема Мілевського і Ференцварош Сергія Реброва крокують далі по шляху кваліфікації Ліги чемпіонів.

Київське Динамо зіграє з одним з трьох суперників: ПАОК (Греція), АЗ (Нідерланди) або "Рапід" (Австрія).

Результати всіх матчів другого раунду відбору:

"Тирана" (Албанія) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 0: 1

ПАОК (Греція) - Бешикташ (Туреччина) - 3: 1

"Селтік" (Шотландія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1: 2

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Клаксвік" (Фарерські острови) - 3: 1

"Клуж" (Румунія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 2: 2 (5: 6 - по пенальті)

"Легія" (Польща) - "Омонія" (Кіпр) - 0: 2

"Динамо" Брест (Білорусь) - "Сараєво" (Боснія і Герцеговина) - 2: 1

"Лудогорець" (Болгарія) - "Мідт'юлланд" (Данія) - 0: 1

"Локомотива" (Хорватія) - "Рапід" (Австрія) - 0: 1

"Судува" (Литва) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) - 0: 3

"Цельє" (Словенія) - "Мольде" (Норвегія) - 1: 2

"Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) - 2: 1

АЗ (Нідерланди) - "Вікторія" (Чехія) - 3: 1

Жеребкування наступної стадії Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня. Матчі пройдуть 15-16 вересня (на цій стадії протистояння складається з одного матчу).

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ФК Динамо К, Ліга Чемпіоеів.

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Телеграф
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