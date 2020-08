У Румунії поставили незвичайний футбольний рекорд (Відео)

У Румунії відбулися кілька матчів другого туру чемпіонату країни з футболу. У суботу, 29 серпня, Газ-Метан вдома обіграв АКС Арджеш з рахунком 2: 0.

Цей поєдинок звернув на себе увагу всього футбольного світу через двох ранніх замін. Головні тренери команд вже після першого виходу м'яча за межі поля замінили двох футболістів: у господарів Нассер Шамед поміняв Стефана Догару, а у гостей Хосе Козму вийшов замість Георгіана Хончу.

Romanian football is killing world records. Have you ever seen 2 substitutions in the 1st minute in a game? I bet not! Happened in the Gaz Metan vs FC Arges match. History was written! Beat this! pic.twitter.com/ll458exmvE