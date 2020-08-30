Скачать
Неділя, 30.08.2020
Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
Постол - Рамирес. Видео боя
Постол - Рамирес. Видео боя
Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
Британский "Динамит" забил соперника на ринге (Видео)
Британский "Динамит" забил соперника на ринге (Видео)

У Румунії поставили незвичайний футбольний рекорд (Відео)

У Румунії поставили незвичайний футбольний рекорд (Відео)
Оновлено 13:57 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Регламент чемпіонату Румунії з футболу посприяв найраніших замін в історії гри.

У Румунії відбулися кілька матчів другого туру чемпіонату країни з футболу. У суботу, 29 серпня, Газ-Метан вдома обіграв АКС Арджеш з рахунком 2: 0.

Цей поєдинок звернув на себе увагу всього футбольного світу через двох ранніх замін. Головні тренери команд вже після першого виходу м'яча за межі поля замінили двох футболістів: у господарів Нассер Шамед поміняв Стефана Догару, а у гостей Хосе Козму вийшов замість Георгіана Хончу.

Такі дії фахівців були викликані тим, що в регламенті чемпіонату Румунії є пункт, згідно з яким на поле повинні з'являтися в обов'язковому порядку гравці віком до 21 року. У підсумку після стартового свистка регламент дотримано, а замінами тренери виводять найсильніших на матч.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Румуния.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "У нього свої мурахи в голові": Федецький прокоментував перехід Ракицького в російський клуб (Відео)
02 Невловимий Депа - в огляді матчу Ліон - Діжон
03 Британський "Динаміт" забив суперника на рингу (Відео)
04 Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)
05 У Румунії поставили незвичайний футбольний рекорд (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся