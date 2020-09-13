COVID-19 VS Футбол: як будуть проводиться матчі УПЛ

Українська асоціація футболу отримала нові рекомендації від УЄФА.

УАФ отримав рекомендації від УЄФА за правилами проведення матчів, в разі зараження гравців коронавірусом.

За інформацією Футбол NEWS, якщо в клубі УПЛ виявлять коронавірус, то матч не перенесуть.

Однак обов'язковим правилом буде внесення в заявку на поєдинок 14 гравців, які здали негативний тест на COVID-19.

Інфіковані футболісти за правилами повинні пройти самоізоляцію протягом 14 днів, і повторно здати тест.

Раніше повідомлялося, що у львівському Русі п'ять футболістів захворіли на коронавірус.