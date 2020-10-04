Блискучий командний гол - в огляді перемоги Арсеналу над Шеффілдом (відео)

Зустріч, що відбувалась у Лондоні на стадіоні "Емірейтс", завершилася з рахунком 2: 1 на користь Арсеналу.
Господарі ударної трихвилинці у другому таймі забезпечили собі три очки. На 61-й хвилині зустрічі відзначився Букайо Сака, який ударом головою завершив блискучу командую атаку Арсеналу. Ще через три хвилини Ніколя Пепе чудесним соло голом подвоїв рахунок. На 83-й хвилині форвард Шеффілда Девід Макголдрік шикарним обвідним ударом з лінії штрафного відквитав один м'яч.
Відео голу Сака:
GOOOOOOAL, SAKA
The match is live on https://t.co/KX6qGHDGQM
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— SnapGoal (@SnapGoal) October 4, 2020
Відео голу Пепе:
Pepe Goal
Arsenal 2-0 Sheffield United#ARSSHU pic.twitter.com/I0MCIYFilP
— Footy goals (@onlyfootygoals) October 4, 2020
Відео голу Макголдріка:
Ця перемога дозволила канонірам (9 очок) піднятися на 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Шеффілд, в свою чергу, з нулем очок борсається на дні АПЛ. Клубний футбол тимчасово призупиняється, адже найближчим часом уболівальників очікують міжнародні ігри. У наступному турі Арсенал зіграє у гостях з Манчестер Сіті (17.10.2020), і Шеффілд прийме Фулхем (17.10.2020).
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