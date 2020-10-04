Блискучий командний гол - в огляді перемоги Арсеналу над Шеффілдом (відео)

Арсенал в рамках матчу 4-го туру чемпіонату Англії приймав Шеффілд Юнайтед.

Зустріч, що відбувалась у Лондоні на стадіоні "Емірейтс", завершилася з рахунком 2: 1 на користь Арсеналу.

Господарі ударної трихвилинці у другому таймі забезпечили собі три очки. На 61-й хвилині зустрічі відзначився Букайо Сака, який ударом головою завершив блискучу командую атаку Арсеналу. Ще через три хвилини Ніколя Пепе чудесним соло голом подвоїв рахунок. На 83-й хвилині форвард Шеффілда Девід Макголдрік шикарним обвідним ударом з лінії штрафного відквитав один м'яч.

Відео голу Сака:

GOOOOOOAL, SAKA The match is live on https://t.co/KX6qGHDGQM Kindly retweet pic.twitter.com/fNN6cjGpmz — SnapGoal (@SnapGoal) October 4, 2020

Відео голу Пепе:

Відео голу Макголдріка:

Ця перемога дозволила канонірам (9 очок) піднятися на 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Шеффілд, в свою чергу, з нулем очок борсається на дні АПЛ. Клубний футбол тимчасово призупиняється, адже найближчим часом уболівальників очікують міжнародні ігри. У наступному турі Арсенал зіграє у гостях з Манчестер Сіті (17.10.2020), і Шеффілд прийме Фулхем (17.10.2020).

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