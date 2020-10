Блискучий командний гол - в огляді перемоги Арсеналу над Шеффілдом (відео)

Зустріч, що відбувалась у Лондоні на стадіоні "Емірейтс", завершилася з рахунком 2: 1 на користь Арсеналу.

Господарі ударної трихвилинці у другому таймі забезпечили собі три очки. На 61-й хвилині зустрічі відзначився Букайо Сака, який ударом головою завершив блискучу командую атаку Арсеналу. Ще через три хвилини Ніколя Пепе чудесним соло голом подвоїв рахунок. На 83-й хвилині форвард Шеффілда Девід Макголдрік шикарним обвідним ударом з лінії штрафного відквитав один м'яч.

Відео голу Сака:

GOOOOOOAL, SAKA

The match is live on https://t.co/KX6qGHDGQM

Kindly retweet

pic.twitter.com/fNN6cjGpmz

— SnapGoal (@SnapGoal) October 4, 2020