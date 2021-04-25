"Динамо" достроково виграло чемпіонат України, розгромивши "Інгулець" (відео)

У неділю, 25 квітня, "Динамо" в рамках 23-го туру чемпіонату України сезону 2020/21 обіграло "Інгулець". Зустріч, що відбулася на НСК "Олімпійський" в Києві, завершилася з рахунком 5:0 на користь господарів. Цей успіх дозволив киянам виграти золоті медалі УПЛ вперше за 5 років гегемонії "Шахтаря".

Мотивовані "динамівці" з перших хвилин почали тиск на ворота гостей. Вже на четвертій хвилині Ілля Забарний головою переправив м'яч у ворота після навісу Карлоса Де Піни зліва. Ще через 10 хвилин гольова комбінація "Біло-синіх" повторилася, але на цей раз асистував Микола Шапаренко, а забивав Артем Бесєдін. На початку другого тайму Віктор Циганков успішно зіграв на добиванні після свого ж удару головою, довівши рахунок до розгромного. В середині тайму Віктор довів рахунок до непристойного, потужно пробивши з-за меж штрафного. А на 82-й хвилині Денис Попов головою після подачі з кутового встановив остаточний рахунок у грі.

Повний матч і святкування:

Ця перемога дозволила лідеру УПЛ "Динамо" набрати 58 очок в турнірній таблиці, що забезпечило "Біло-синім" дострокову перемогу в чемпіонаті. "Інгулець" (20 очок) продовжує боротьбу за виживання. У наступному турі кияни зіграють на виїзді з "Ворсклою" (01.05.2021), а Інгулець проведе виїзний поєдинок проти "Олімпіка" (02.05.2021).

Таким чином, "Динамо" в 16-й раз (рекорд) виграло чемпіонат України з футболу. У наступному сезоні підопічні Мірчі Луческу забезпечили собі пряму путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів.