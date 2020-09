Світоліна виграла турнір в Страсбурзі, перегравши у фіналі Рибакіну: відеоогляд

У суботу, 26 вересня, на міжнародному тенісному турнірі в Страсбурзі (Франція) відбувся фінальний матч в жіночому одиночному розряді. У вирішальній грі зустрілися п'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна і 18-й номер WTA Олена Рибакіна з Казахстану.

Підсумком протистояння стала перемога Світоліной в трьох партіях з рахунком 4: 6, 6: 1, 2: 6.

У першому сеті українка зробила брейк в п'ятому геймі і легко, не помиляючись на своїй подачі, довела справу до перемоги.

Друга партія для Еліни обернулася справжнім кошмаром. Світоліна віддала суперниці дві з трьох своїх подач, при цьому не зробивши жодного брейка. Підсумок закономірний - розгром 6: 1.

