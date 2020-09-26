Світоліна виграла турнір в Страсбурзі, перегравши у фіналі Рибакіну: відеоогляд

Українка Еліна Світоліна виграла турнір WTA Internationaux de Strasbourg з призовим фондом $ 225,500.

У суботу, 26 вересня, на міжнародному тенісному турнірі в Страсбурзі (Франція) відбувся фінальний матч в жіночому одиночному розряді. У вирішальній грі зустрілися п'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна і 18-й номер WTA Олена Рибакіна з Казахстану.

Підсумком протистояння стала перемога Світоліной в трьох партіях з рахунком 4: 6, 6: 1, 2: 6.

У першому сеті українка зробила брейк в п'ятому геймі і легко, не помиляючись на своїй подачі, довела справу до перемоги.

Друга партія для Еліни обернулася справжнім кошмаром. Світоліна віддала суперниці дві з трьох своїх подач, при цьому не зробивши жодного брейка. Підсумок закономірний - розгром 6: 1.

We are headed to a decider Elena Rybakina takes the second set, 6-1.#IS20 pic.twitter.com/TVqw4m5s6A — wta (@WTA) September 26, 2020

У третьому сеті ключовим розіграшем став шостий гейм, в якому Еліна зробила такий необхідний брейк. Взявши одну подачу суперниці, натхненна перша ракетка України довела справу до підсумкової перемоги в сеті і матчі.

Таким чином, Еліна здобула перемогу на 15-му турнірі серії WTA в своїй кар'єрі.

Нагадаємо, що турнір в Страсбурзі став для Світоліної своєрідною репетицією до головного грунтового турніру сезону - Ролан Гаррос-2020 року, який стартує в Парижі завтра, 27 вересня.