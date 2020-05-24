Інгулець встановив освітлювальні вежі (Відео)

Стадіон клубу Першої ліги «Інгулець» продовжують реконструювати, щоб приймати на ньому матчі УПЛ після виходу команди в еліту українського футболу, повідомляє клубний Youtube-канал. На черговому етапі будівництва на стадіоні, який розташований в селищі Петрове Кіровоградської області, встановили освітлювальні вежі. «Інгулець» посідає третє місце турнірної таблиці Першої ліги. Президент клубу Олександр Поворознюк планує вивести команду до УПЛ вже за підсумками цього сезону. Нагадаємо, керівник «Інгульця» заявляв, що клуб готовий піти в суд, якщо нинішній сезон Першої ліги не дограють через коронавірус.